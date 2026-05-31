Storhamar sikret andre sluttspilltittel på rad etter tøff finalekamp mot Sola

I en spennende sluttspillfinale som gikk over tre kamper, klarte Sola ikke å komme tilbake fra en dårlig start, og Storhamar vant sin andre tittel på rad med hjelp fra Anniken Obaidli og en avgjørende rød kort.

Sola kom seg etter et stygt start, men det var likevel ikke nok for Camilla Herrem s lag å slå Storhamar i kvinnenes handballsluttspillfinalen. Første omgang startet med Sola bak fra begynnelsen, og Storhamar 领先 et imponerende 10-2 tidlig i kampen.

Selv om Sola-bedriften hevet seg en del i første omgang, holdt Storhamar et fast grep. I andre omgang skjedde det noe avgjørende da Solas Ine Grimsrud fikk direkte rødt kort etter en handling mot Storhamars Malá. Utover i omgangen brukte Storhamar sin overlegenhet til å sikre seieren. Anniken Obaidli var spesielt effektiv med to scoringer i et tomt mål for Sola, noe som sikret laget andre sluttspilltittel på rad.

Trener Stegavik fra Sola innrømte at starten var dårlig, men var stolt over lagets innsats likevel. Camilla Herrem scoret to mål for Sola, men det var ikke nok. Kommentator Harald Bredeli fra TV 2 pekte på at det var tydelig oppgitthet hos Sola etter hvert, og at Storhamar kunne cruise til seieren med tre minutter igjen. Etter kampen var Herrem takknemlig for laget og supporterne, men kunne ikke si så mye på grunn av emosjoner.

For første gang på over 20 år gikk sluttspillfinalen på kvinnesiden til kamp tre, men Sola klarte ikke å snu den negative starten til seier. Kampen var spilt på en arena fylt med intensitet, med begge lag som kjempet hardt. Storhamar viste sin erfaring og klasse, spesielt i avgjørende øyeblikk. Sola hadde noen gode perioder, men de unødvendige.feilkastene og den røde kortetten sørget for at de aldri helt kom tilbake.

Trener Stegavik sa at laget jobbet med å forbedre seg, men at dette var en tøff match mot et sterkt Storhamar-lag. Dette var en historisk finalekamp somavgjort av Storhamar sin styrke i de siste minuttene. Sola vil nå måtte se tilbake og trene harder for neste sesong, mens Storhamar feirer sin andre tittel på rad. Slik endte den lange sluttspillserien med Storhamar på toppen





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball Sluttspillfinale Storhamar Sola Kvinnesport Anniken Obaidli Camilla Herrem Rettet Rødt TV 2

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seriemester kaster seg over muligheten hos Liverpool - skal sikre seg Curtis JonesDet skjer mye hos Liverpool den siste uken. Mo Salah forlot gråtende Anfield etter sin siste kamp for Liverpool, før det hadde superstjernen fyrt av krass kritikk mot fotballen Slot styrer klubben inn…

Read more »

Derfor har vi ikke fått til bølgekraft - og andre alternative energiformerFysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer hvorfor lovende energiteknologier som bølgekraft, osmosekraft og geotermisk energi har vist seg vanskelige å gjøre lønnsomme, til tross for enorme potensialer. De ser også på havtemperaturforskjeller og tidevannskraft.

Read more »

Sluttspillfinalen mellom Sola og Storhamar er en kamp om mentalitetSøndag avgjøres sluttspillfinalen mellom Sola og Storhamar. Begge lag har vært utsatt for store utskifter på grunn av skader. Eksperten Bent Svele sier at det er mange spillere som må 'rydde opp' i skader når sesongen er over.

Read more »

Luftsportsulykke på Voss og andre hendelser i regionenPolitiet melder om en luftsportsulykke på Voss og flere andre hendelser i regionen, inkludert en kranglet og beruset mann på Ole Bulls plass, en voldshendelse i Torggaten og en bil som kjørte i fjellveggen i Kinn kommune.

Read more »