Storhamar tok et solid grep om finalen etter overbevisende hjemmeseier – Frisk Asker rammet av skade

Storhamar vant den tredje finalekampen mot Frisk Asker med 6-2 og leder nå sluttspillet 2-1. Kampen ble preget av jevne perioder og scoringer, men også av en skade på Frisk Asker sin nøkkelspiller, Michael Haga, som ble sendt til sykehus. Storhamar-trener Petter Thoresen var fornøyd med seieren, men ikke helt med prestasjonen. Frisk Asker sin sportssjef, Vidar Wold, uttrykte bekymring over skaden på Haga.

Storhamar kunne feire en overbevisende seier på hjemmebane i den tredje finalekampen mot Frisk Asker , og tok dermed et solid grep om sluttspilltittelen. Kampen ble imidlertid overskygget av en uheldig hendelse for Frisk Asker , da en av deres nøkkelspillere ble skadet og sendt til sykehus. Storhamar -trener Petter Thoresen uttrykte blandede følelser etter kampen. Han var ikke helt fornøyd med lagets prestasjon i de to første periodene, men understreket samtidig viktigheten av å vinne.

Kampen på Hamar startet jevnt, med scoringer spredt utover de tre periodene. Marcus Bryhnisveen ga Storhamar ledelsen i første periode, men Emil Kvernmo Wasenden utlignet raskt. Andre periode fulgte samme mønster, med mål fra Mathias Papuga for Storhamar og Sander Wold for Frisk Asker, før Ole Liss, som ikke hadde vært spesielt synlig i det siste, scoret et viktig mål som sendte Storhamar i ledelsen. Bryhnisveen økte ledelsen med sitt andre mål for kvelden, og Colin Campbell fulgte opp med et mål som betydde teknisk mål og fastsatte sluttresultatet til 6-2. Storhamar viste styrke og effektivitet, men Frisk Asker fikk en tøff kveld med skaden på sin stjernespiller





Storhamar vant overtidsdrama mot Frisk – utlignet NM-finalenKaptein Jacob Berglund gikk foran for Storhamar og fikset 3-2-seier over Frisk Asker på bortebane i NM-finaleserien i ishockey.

