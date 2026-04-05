Stormen Dave ga tidlig påskeferie – gode snøforhold til tross

Flere skisentre i Sør-Norge melder om gode snøforhold, men opplevde færre besøkende enn forventet på grunn av dårlige værprognoser. Mange påsketurister valgte å reise hjem tidligere.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – De som er i bakken i dag har gode forhold med pudderføre og alle trekk er åpne som vanlig. Det er ikke særlig vind, og nå snør det lett i luften. Det sier konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort. Skisenter et i Setesdal er blant landets største med totalt 33 løyper. Påske n er en høytid som tradisjonelt bringer mange mennesker ut i fjell og snø.

Årets påskeferie ble imidlertid påvirket av værforholdene, spesielt stormen «Dave», som førte til at mange valgte å avslutte ferien tidligere enn planlagt. Dette har hatt konsekvenser for flere skisentre i Sør-Norge, inkludert Hovden Alpin Resort og Rauland skisenter. Konsernsjef Briksdal ved Hovden rapporterer om gode forhold i bakken med pudderføre og åpne trekk. Til tross for de gode forholdene, opplevde skisenteret færre besøkende enn forventet. Mange påsketurister valgte å reise hjem tidligere på grunn av advarsler om dårlig vær. Briksdal uttrykker frustrasjon over tapte inntekter, men understreker samtidig viktigheten av å lytte til værvarselet og ta hensyn til sikkerhet. Hun påpeker også at Hovden ofte opplever bedre vær enn det som rapporteres i media, og at dette kan ha bidratt til at noen unødvendigvis valgte å avslutte ferien. Skisenteret i Setesdal, med sine 33 løyper, er et populært reisemål, og påsken er en kritisk periode for deres økonomi. Trafikkbildet på veiene, spesielt fergekøene, viser tydelig konsekvensene av folks beslutninger om å reise hjem tidlig. Dette skaper både praktiske utfordringer for reisende og økonomiske tap for næringslivet i fjellområdene. Rauland skisenter i Vinje kommune rapporterer også om gode forhold i bakken. Daglig leder Kristin Larsen melder om «winter wonderland» med 10-15 centimeter nysnø. Også her opplevde man at mange reiste hjem tidligere enn forventet. Larsen mener at været ble meldt litt feil, og at forholdene i virkeligheten var bedre enn forventet. Hun ser frem til en strålende dag med sol dagen etter. VGs journalist på Rauland bekrefter de gode forholdene med nesten folketomme skibakker. De fine forholdene til tross, har mange skianlegg opplevd en tidlig avslutning av påsken. Konsernsjef Briksdal uttrykker at det er synd at påsken ble avsluttet litt tidligere, men ser også verdien i at gjestene har hatt en god opplevelse. Denne situasjonen understreker betydningen av nøyaktig værmelding, og hvordan dette kan påvirke både folks planer og økonomien i turistnæringen. Det er tydelig at kommunikasjonen rundt værforholdene har en direkte innvirkning på besøksantall og inntekter. For skisentre er det avgjørende å balansere hensynet til sikkerhet og gjestenes opplevelse med muligheten til å maksimere inntektene i en viktig sesong. \I tillegg til de direkte økonomiske konsekvensene, kan en tidlig avslutning av påsken også ha ringvirkninger for andre deler av næringslivet i fjellområdene. Overnattingsteder, restauranter og butikker er alle avhengige av turister, og en reduksjon i besøksantall kan føre til tapte inntekter også for disse aktørene. Det er derfor viktig at både skisentre og andre næringsaktører samarbeider om å kommunisere nøyaktig informasjon om værforholdene og forholdene i bakken, for å sikre at gjestene får en god opplevelse og at næringslivet kan opprettholde aktiviteten





Advarer hyttefolket: – Ikke dagen å reise påStormen «Dave» treffer Sør-Norge samtidig som påskeferien er på hell.

Advarer hyttefolket: – Ikke dagen å reise påStormen «Dave» treffer Sør-Norge samtidig som påskeferien er på hell.

Les mer »

Advarer hyttefolket: – Ikke dagen å reise påStormen «Dave» slår inn over Sør-Norge samtidig som påskeferien er på hell.

Les mer »

Advarer hyttefolket: – Ikke dagen å reise påStormen «Dave» slår inn over Sør-Norge samtidig som påskeferien er på hell.

Les mer »

Advarer hyttefolket: – Ikke dagen å reise påStormen «Dave» slår inn over Sør-Norge samtidig som påskeferien er på hell.

Les mer »

Advarer hyttefolket: – Ikke dagen å reise påStormen «Dave» slår inn over Sør-Norge samtidig som påskeferien er på hell.

Les mer »