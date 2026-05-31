Storsatsing på Bjørnfjell med nytt navn og overnatting

Stiftelsen Sjømannskirken Internasjonalt Kultur- og Velferdssenter i Narvik har inngått en tiårig leieavtale med Narvik menighet om bruk av det historiske kapellet på Bjørnfjell. Målet er å skape ny aktivitet i det tradisjonsrike bygget, som i mange år har stått delvis ubrukt utenom de faste gudstjenestene. Et sentralt grep i satsingen er bruken av navnet Arctic Church og navnevalget for å gjøre terskelen lavere for internasjonale gjester. Kapellet har ti sengeplasser fordelt på tre soverom og vil bli markedsført gjennom kanaler som Airbnb og Booking.com.

Nå rigges det for en storsatsing som inkluderer både bildegalleri i terrenget og eksklusiv overnatting på Bjørnfjell . Stiftelsen Sjømannskirken Internasjonalt Kultur- og Velferdssenter i Narvik har inngått en tiårig leieavtale med Narvik menighet om bruk av det historiske kapellet på Bjørnfjell .

Målet er å skape ny aktivitet i det tradisjonsrike bygget, som i mange år har stått delvis ubrukt utenom de faste gudstjenestene. Et sentralt grep i satsingen– Leieprisen er symbolsk og derfor sørger vi for vedlikeholdet. Dette vil bli bra både for Sjømannskirka, Bjørnfjell kapell og Narvik menighet. Den norske kirke vil fortsatt ha gudstjenester der som vanlig, i påsken, om høsten og mulighet til vielser og dåp.

Der blir det ingen endringer, fortsetter styreleder Trond Laksaa i Sjømannskirka. Han forteller at et sentralt grep i satsingen på Bjørnfjell er bruken av navnet Arctic Church og forklarer at navnevalget er gjort for å gjøre terskelen lavere for internasjonale gjester. — Det klinger bedre for turister. Bjørnfjell har bokstaven ø, og vi slipper den lange forklaringen på hva forskjellen mellom et kapell og en kirke er.

På folkemunne i Narvik vil det selvfølgelig fortsatt være Bjørnfjell kapell, og det offisielle navnet i grunnbøkene endres ikke, men utad bruker vi et navn som de tilreisende forstår umiddelbart, sier Trond Laksaa. Han legger til at hvert sogn eller by har kun én kirke. Alle andre kirkebygg kalles kapell. – Da slipper vi å forklare turister den lille forskjellen selv om alle kapell er kirker.

Ishavskatedralen i Tromsdalen markedsføres dessuten som Arctic Cathedral. Sjømannskirka opplever stor pågang fra gjester som ønsker naturnære opplevelser, spesielt skiturister som bor i byen over lengre perioder. Enkelte bor i en hel måned i Sjømannskirka om vinteren for å kunne kjøre på ski i Fagernesfjellet. Snart åpner det seg nye muligheter på Bjørnfjell.

Kapellet har ti sengeplasser fordelt på tre soverom, og vil bli markedsført gjennom kanaler som Airbnb og Booking.com. I sommer ruller satsingen på Bjørnfjell i gang for fullt i samarbeid med Arctic Train. Toget skal ha kapellet som destinasjon for flere avganger i uken fra midten av juni. Her vil gjestene få oppleve: – Historien om skyttergravene som er i samme område, er også en interessant sak for oss.

Det er også noe vi vil presentere for de som kommer opp, legger Trond Laksaa til. Selv om det nå satses kommersielt mot turisme, understreker Trond Laksaa at driften er basert på en non-profit-modell. Eventuelle overskudd skal gå tilbake til Sjømannskirka, menigheten og vedlikehold av kapellet. — Det er viktig for oss å ta vare på bygget slik at det ikke bare blir solgt og gjort om til en privat storhytte.

Vi baserer oss fortsatt på mye dugnad og lokal støtte for å holde kapellet i stand, røper han og forteller at det kan oppstå en liten utfordring når det gjelder rengjøring og lignende vinterstid siden det ikke er mulig å kjøre bil helt frem til kapellet. – Vi ser på mulige løsninger. Det kan være et samarbeid med noen andre, om noen som har hytte der er interessert





