Storslått åpning av fotball-VM i USA, men hva er egentlig målet?

Åpningsseremonien med internasjonale superstjærmer og en lokal 10-åring satte tonen for fotball-VM 2026 i USA, Canada og Mexico. Men bak glasuren ligger det dyptgående spørsmål om fotballens fremtid og amerikaniseringen av verdens mest populære sport.

Fotball-VM 2026 i USA , Canada og Mexico har begynt med et storslått åpningsshow der superstjerner som Katy Perry og den norske 10-åringen Tius Luka Sundberg fremførte.

Dette skjedde i verdens dyreste sportsarena, hvor alt føles fremmed for mange, og hvor leietakerne må føle seg hjemme. USA vant sin første kamp og fikk en drømmestart. Likevel reises det store spørsmål om fotballens fremtid i USA og om amerikaniseringen av sporten. Den norske forfatteren Øystein Solstad har tidligere skrevet om VM i 1994 i USA, der han kritiserte mangel på fotballkultur og kommersialiseringen.

Han påpeker at uten ekspansjon går alt til helvete, og at nøkkelen til forretningsdrift lå bak. Fotballen har gått fra å være velstående til å bli yacht-rik, men ønsker mer, derfor VM til USA. Mens man tenker på dette, skjer det noe uventet på banen: spillerne slutter brått å løpe etter ballen, noe som fører til et øyeblikk av forvirring. Artikkelen reflekterer over fotballens utvikling og spørsmålet om hvem som egentlig erobrer hvem i denne globale utviklingen





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