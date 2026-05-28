Storstreik truer 15.000 offentlige ansatte uten lønnsforhandlings-avtale

Beskyttelsesfristen for å unngå en storstreik av nesten 15.000 offentlige ansatte utløper ved midnatt. Riksmeikler Mats Ruland beskriver en krevende mediatorøkt med tre parallelle meklinger som involverer fire store fagforbund. Hovedutfordringen er splittelsen i to separate tariffavtaler, noe som kompliserer statsoppgjøret. Partene inkluderer LO, YS, Unio og Akademikerne på den ene siden, og KS, Oslo kommune og staten på den andre. Uten enighet vil ansatte i departementer, Nav, universiteter, høyskoler, kommuner og fylkeskommuner gå ut i streik fra fredag 29. mai.

Nær 15.000 ansatte kan tas ut i storstreik dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene i offentlig sektor . Fristen går ut ved midnatt. - Ingen tvil om at vi i kveld kjenner på et tungt ansvar.

Det er mye som står på spill i kveld, sier riksmekler Mats Ruland til TV 2. Han beskriver situasjonen som krevende. - Vi er hele seks meklere som er i gang og skal prøve å løse tre ulike meklinger som omfatter ekstremt mange forskjellige og ulike yrkesgrupper, så dette er en krevende dag på jobb, sier Ruland.

Dersom partene i statsoppgjøret ikke kommer til enighet innen natt til fredag 29. mai, blir ansatte i blant annet departementene, Nav, universiteter og høyskoler tatt ut i streik fra fredag. 12.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, kan bli tatt ut i storstreik. Tre meklinger foregår parallelt, alle med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ved bordet - med KS, med Oslo kommune og med staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

I statsoppgjøret kompliseres meklingen av at det er to separate tariffavtaler - én mellom Unio og Akademikerne, og én mellom LO og YS. Sistnevnte - og staten - ønsker å gå tilbake til én avtale slik det var før 2016. - Målsettingen vår er å få til en enighet. Meklerne har fortalt om god progresjon, og det har vi også hatt i staten. Forhåpentligvis kommer vi til enighet på alle tre meklingene, sier Ruland





