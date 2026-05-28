Storstreik truer i offentlig sektor: Nesten 15.000 ansatte kan dra

Nesten 15.000 ansatte i den norske offentlige sektoren kan bli rammet av en storstreik fredag dersom det ikke lykkes å oppnå enighet i lønnsforhandlingene innen midnatt. Tre meklinger foregår parallelt med alle fire hovedorganisasjonene ved bordet, og staten ønsker å samle tariffavtalene til én enkelt avtale.

I Norge står det i kveld sterkt i lønnsforhandlingene for den offentlige sektoren. Riks solicitor Mats Ruland uttaler at det er et tungt ansvar for alle parter da nesten 15.000 ansatte kan tas ut i en storstreik hvis det ikke blir enighet før midnatt.

Tre meklinger pågår parallelt med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne samt KS, Oslo kommune og staten. I statsoppgjøret kompliseres situasjonen av at det siden 2016 har vært to separate tariffavtaler. Staten ønsker å gå tilbake til én avtale. Ruland uttrykker forhåpning om at meklerne, som han sier har hatt god progresjon, skal lykkes i alle tre meklingene.

Fristen er midnatt 29. mai og streiken vil ramme departementer, Nav, universiteter og høyskoler fra fredag





Kamp mot klokken for å unngå storstreik i offentlig sektor12.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, kan være på vei ut i streik fra fredag. Alle øyne rettes nå mot Riksmeklerens kontor.

Storstreik truer skoler, barnehager og offentlige tjenesterDersom meklingen bryter sammen natt til fredag, kan 12.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte gå ut i streik. Tre parallelle meklinger foregår med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne. Streiken kan ramme barnehager, skoler, Nav-kontorer, biblioteker, kulturtilbud, universiteter og statlige etater fra fredag morgen. Riksmekler Mats Ruland sier at seks meklere jobber med å løse de krevende meklingene, og at målsettingen er enighet. LO og YS har varslet et kraftig opptrappet andreuttak fra onsdag neste uke, som kan innebære at totalt nærmere 20.000 medlemmer er ute i streik i kommunene. I staten er det færre som kan gå ut i streik fredag, blant annet 154 ansatte ved Brønnøysundregistrene. Konflikten knytter seg til arbeidstidsavtaler og krav om én felles tariffavtale i staten.

Storstreik truer 15.000 offentlige ansatte uten lønnsforhandlings-avtaleBeskyttelsesfristen for å unngå en storstreik av nesten 15.000 offentlige ansatte utløper ved midnatt. Riksmeikler Mats Ruland beskriver en krevende mediatorøkt med tre parallelle meklinger som involverer fire store fagforbund. Hovedutfordringen er splittelsen i to separate tariffavtaler, noe som kompliserer statsoppgjøret. Partene inkluderer LO, YS, Unio og Akademikerne på den ene siden, og KS, Oslo kommune og staten på den andre. Uten enighet vil ansatte i departementer, Nav, universiteter, høyskoler, kommuner og fylkeskommuner gå ut i streik fra fredag 29. mai.

