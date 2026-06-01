Stort datasenter på 250 MW skal bygges i Grenland - samarbeid mellom BW Velora og Frier Vest

BW Velora og Frier Vest inngår avtale om et 250 MW datasenter på Frier Vest i Grenland. Anlegget vil kunne forsyne 200 000 husstander med strøm, skape over 100 jobber og satse på sky‑ og AI‑tjenester uten kryptoutvinning.

Direktør Nils Kristian Liveng‑Ness, som er tillitsvalgt i BW Velora, og daglig leder Sven Ombudstvedt i Frier Vest kunngjorde i dag at de har inngått en avtale om å bygge et av landets største datasenter på Frier Vest ‑området i Grenland , Telemark.

Prosjektet skal ha en total energikapasitet på 250 megawatt, noe som tilsvarer omtrent den strømmen som trengs for å levere elektrisitet til 200 000 norske husstander. Med en slik kapasitet vil anlegget ligge på nivå med Googles datasenter i Skien, og vil bli en sentral komponent i regionens digitale infrastruktur.

BW Velora har i en pressemelding understreket at datasenteret vil bli bygget i flere faser, med en samlet investeringskostnad på rundt 25 milliarder kroner, og at de vil sikre finansieringen gjennom en kombinasjon av private og offentlige midler.



Ifølge BW Velora vil datasenteret ikke bli brukt til kryptoutvinning, men vil fokusere på tradisjonelle skytjenester, kunstig intelligens og andre høyintensive beregningsoppgaver for både næringsliv og offentlig sektor.

Dette skal gi en robust og pålitelig plattform for norske bedrifter som ønsker å digitalisere produksjonsprosesser, utvikle AI‑baserte løsninger eller lagre store datamengder i skyen. Prosjektet er planlagt å skape over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen, i tillegg til en rekke indirekte jobber innen bygg, transport, vedlikehold og leverandørkjeder.





Sven Ombudstvedt poengterte at avtalen med BW Velora markerer et første viktig steg i realiseringen av Frier Vest sin visjon om et fremtidsrettet industriområde der kunnskap, produksjon og grønn vekst kan sameksistere. Regionen vil kunne tilby både lave strømpriser og tilgang til fornybar energi fra lokale vannkraftverk, noe som gjør området attraktivt for energieffektive datasentre. Samarbeidet mellom Frier Vest og BW Velora skal også bidra til å styrke Telemarks posisjon som en ledende hub for teknologi og industri i Norge.

Prosjektet blir derfor ikke bare en betydelig investering i fysisk infrastruktur, men også en katalysator for kompetanseheving og innovasjon i regionen





