Stort datasenteranlegg i Grenland: BW Velora og Frier Vest inngår avtale

BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om å bygge et av Norges største datasenteranlegg med 250 megawatt kapasitet i Telemark. Prosjektet, estimert til 25 milliarder kroner, skal tilby tung datakraft, skytjenester og KI-beregninger, og skal ikke brukes til kryptoutvinning. Anlegget vil osse til Transmission Kraft sine nettanlegg på Skien, som representerer et betydelig privat investeringsprosjekt som skal styrke regionen som teknologisentrum, skape arbeidsplasser og drive bærekraftig industriell vekst.

Dette er tung datakraft, sky og kunstig intelligens, sier direktør Nils Kristian Liveng-Ness (t.h. ) i BW Velora, her sammen med daglig leder Sven Ombudstvedt i Frier Vest .

Industriområdet Frier Vest og selskapet BW Velora har inngått avtale om å bygge et stort datasenter i Grenland i Telemark. Ventes prosjektet å bli et av Norges største datasenteranlegg, med en kapasitet på 250 megawatt - noe som kunne ha forsynt opp mot 200.000 husstander med strøm. Kapasiteten blir på nivå med Google datasenter på i Skien.

- Avtalen med BW Velora er et første viktig steg i å realisere ambisjonen om å skape fremtidens industriområde på Frier Vest, som gir rom for industri, kunnskap og vekst, sier daglig leder Sven Ombudstvedt i Frier Vest i en uttalelse. Datasenteret skal ikke brukes til kryptoutvinning, sier direktør og medgründer Nils Kristian Liveng-Ness i BW Velora. - BW Velora skal sikre finansiering for et datasenterprosjekt i størrelsesorden 25 milliarder kroner. Dette bygges ut i faser over tid, sier han.

Det er et initiativ som skal bidra til å styrke Telemark og Grenland som et viktig senter for digital infrastruktur og høyteknologisk industri. prosjektet forventes å skape mange nye arbeidsplasser både under byggeperioden og i drift, og vil trekke til seg eksterne investeringer og kompetanse til regionen. Med en kapasitet på 250 megawatt vil datasenteret kunne levere betydelig mengde elektrisk effekt, noe somierp behovet for robust og skalerbar energiforsyning i forbindelse med veksten innen cloud services og kunstig intelligens.

Hele konseptet handler om å tilby datasenterkapasitet til bedrifter som trenger tung datakraft for beregninger, lagring og AI-trening, noe som blir stadig viktigere i en digitalisert økonomi. Selv om det spesifikt er nevnt at datasenteret ikke skal brukes til kryptoutvinning, understreker lederne at hensikten er å skape en plattform for bærekraftig industri og teknologiutvikling. Dette inkluderer muligheter for å tilby skyinfrastruktur, høytytelsesberegninger og samarbeid med akademia oginnovative selskaper.

For Frier Vest, et eksisterende industriområde, representerer dette et kvantumspring i retning av å bli et senter for den grønne og digitale transformasjonen. Ambisjonen er at området skal tiltrekke seg en rekke technology-leverandører, IT-bedrifter og forskningsinstitusjoner. Finansieringen på 25 milliarder kroner er et betydelig privat investeringsloft, og planen er å utvikle anlegg i faser for å matche etterspørselen og sikre en raskere implementering.

Slike prosjekter krever tett samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter, nettakselskap og energileverandører for å sikre tilgang på nødvendig kapasitet og støtteordninger. Telemark har en lang industrieltradisjon, og denne utviklingen kan bidra til å diversifisere økonomien og skape nye vekstområder. Samtidig er det viktig å sikre at slike store datasenteranlegg drives med fokus på bærekraftig energiforbruk og minimal miljøpåvirkning. I en tid hvor strømforbruket for IT-infrastruktur øker raskt, er det en utfordring å balansere vekst med ansvarlig ressursbruk.

Dette prosjektet er et eksempel på hvordan Norge kan utnytte sine naturressurser, som vannkraft, til å bli en leaderen innen grønn dataøkonomi, og samtidig skape lokale arbeidsplasser og teknologiutvikling. presset for å realisere slike anlegg er høye, og suksess vil avhenge av detaljert planlegging, samfunnsengasjement og evne til å tilrettelegge for en effektiv reguleringsprosess





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Datasenter Grenland Telemark BW Velora Frier Vest AI Skyinfrastruktur Bærekraftig Energiforbruk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stort datasenter med 250 MW kapasitet planlegges i GrenlandBW Velora og Frier Vest har inngått avtale om bygging av et av Norges største datasenteranlegg i Telemark. Prosjektet vil ha en kapasitet på 250 megawatt, tilsvarende opptil 200.000 husstander, og skal ikke brukes til kryptoutvinning. Finansiering på 25 milliarder kroner skal sikres over tid.

Read more »

Stort datasenter på 250 MW skal bygges i Grenland - samarbeid mellom BW Velora og Frier VestBW Velora og Frier Vest inngår avtale om et 250 MW datasenter på Frier Vest i Grenland. Anlegget vil kunne forsyne 200 000 husstander med strøm, skape over 100 jobber og satse på sky‑ og AI‑tjenester uten kryptoutvinning.

Read more »

Stort datasenter planlegges i TelemarkIndustriområdet Frier Vest og selskapet BW Velora har inngått avtale om å bygge et stort datasenter i Grenland i Telemark. Datasenteret skal ha en kapasitet på 250 megawatt og bli et av Norges største datasenteranlegg.

Read more »

BW Velora og Frier Vest inngår avtale om stort datasenter i GrenlandBW Velora og Frier Vest har inngått avtale om å bygge et stort datasenter i Grenland i Telemark. Prosjektet vil bli et av Norges største datasenteranlegg og vil gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen.

Read more »