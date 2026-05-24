Stort ras over Gaustaveien: Veien stengt til og med onsdag formiddag

Et stort ras over Gaustaveien har ført til at veien er stengt til og med onsdag formiddag. Det er satt opp flyforbud over rasområdet for alle andre enn nødetatene, og Gaustabanen er stengt for å unngå at folk ferdes i fjellet.

Det har vært store krefter i sving ved starten av sommerstien opp til Gaustatoppen. Ras et besto av jord, stein og is, og anslås å dekke over Gaustaveien over en strekning på 200 til 300 meter.

Kort tid etter det første varselet, ble det opplyst at skredet trolig var mer omdattende enn først antatt. Det blir iverksatt en søk- og redningsaksjon hvor Hovedredningssentralen sender luftressurser for å få oversikt over rasområdet. I forbindelse med aksjonen er opprettet flyforbud over rasområdet for alle andre enn nødetatene. Gaustabanen er også stengt, da politiet ikke ønsker folk i fjellet.

Sar-queen har observasjon på ustabile bruddkanter som trolig sannsynliggjør flere ras. Jostein Hvamb, ivrig randoneekjører, var på vei fra Notodden lørdag for å bidra med å fjerne merking av vinterløypa opp til Gaustatoppen, men ble stanset av raset. Vegtrafikksentralen sør vet ikke eksakt når raset gikk. De fikk første melding klokka 8.38.

De har søndag entreprenør på stedet, og vil sende en geolog til å undersøke raset. Veien blir stengt til og med onsdag formiddag. Hvis geologen vurderer at veien kan ryddes og åpnes, melder vi det videre





