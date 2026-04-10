Stortinget avgrensar statsforvaltarane si makt: Gir kommunane meir sjølvstyre

Fleirtal på Stortinget vedtek å redusere statsforvaltaren si innverknad i lokale plansaker, noko som møter både jubel og kritikk.

NEI TIL «BARNEVAKT»: Eit stort fleirtal på Stortinget overkøyrer regjeringa og krev at statsforvaltaren skal blande seg mindre inn i lokal planlegging og sjølvstyre. Eit fleirtal på Stortinget har vedteke å avgrense staten si rolle i lokale plansaker. Høgre, Frp, KrF og Sp argumenterer for at dette vil redusere detaljstyring og gi meir makt til lokale politikarar. Kritikarar åtvarar mot konsekvensane for naturvern og peikar på faren for bit-for-bit-nedbygging av naturen.

Regjeringa må no endre instruksane til statsforvaltarane for å tilpasse seg Stortinget sitt vedtak. Vedtaket kjem berre to veker etter det såkalla «diesel-brølet», og opposisjonen påfører dermed regjeringa eit nytt nederlag. \Bakgrunnen for vedtaket er ein aukande frustrasjon i Kommune-Noreg over at statsforvaltarane («den statlege barnevakta») er for ivrige med å stikke kjeppar i hjula for bustadbygging og næringsutvikling. Høgre har vore drivkrafta bak forslaget om å amputere statsforvaltaren sin innverknad: Kommunane har slite i altfor mange år med ein statsforvaltar som hindrar lokal utvikling. No gir vi kommunane det lokale sjølvstyret tilbake, seier stortingsrepresentant for Hordaland, Helge André Njåstad (Frp). Vedtaket vert karakterisert som ein siger for det kommunale sjølvstyret: Vi må ta grep som styrker kommunane og gir dei større rom til å bestemme sjølv, seier Bengt Fasteraune (Sp). Bente Kari Sletten, ordførar i Austevoll, er svært glad for at dette forslaget med konkrete krav har fått gjennomslag. Ho håpar berre at det vert gjennomført innan rimeleg tid. Ho poengterer at lokalkunnskap og høve til lokal tilpassing er svært viktig, og at det er dei som arbeider og bur der som kjenner utfordringane best. Dei meiner difor at lokalkunnskap må vekte høgare enn det gjer i dag.\Flere ordførarar uttrykker stor glede over vedtaket. Vegard Bjørnevik, ordførar i Kvinnherad, meiner dette er ein gledas dag. Kommunane kjenner sine eigne lokalsamfunn best og er difor best rusta til å ta gode val. Det er heilt avgjerande for det lokalet sjølvstyret at desse vala blir tekne lokalt. Håkon Lykkebø Strand, ordførar i Ålesund, meiner dette er eit viktig steg i rett retning. Kommunane kjenner sine eigne behov best, og i Ålesund har dei fleire gonger opplevd at statlege innvendingar har forseinka eller stoppa nødvendig utvikling. Terje Søviknes, ordførar i Bjørnafjorden, meiner at dette er heilt på sin plass. Kommunane er planmynde etter Plan- og bygningslova, men lokal samfunnsutvikling vert ofte stoppa av Statsforvaltar. Sigbjørn Framnes, ordførar i Stord kommune, kallar dette eit viktig og etterlengta vedtak. Kommunane har altfor lenge blitt overstyrte av statsforvaltaren i saker som gjeld lokal utvikling, bustadbygging og næringsliv. Jenny Følling, ordførar i Sunnfjord, er for at lokalpolitiske vedtak skal telje meir i arealsaker og ser ikkje at eit slikt enkeltvedtak kan vere problematisk for regjeringa eller samarbeidet med regjeringa. Tom Georg Indrevik, ordførar i Øygarden, håpar at Stortinget og regjeringa denne gongen leverer, slik at ein ser ei forenkling. Erlend Kvamsdal, ordførar i Masfjorden, meiner det er bra at Stortinget no tek grep for å styrke det lokalet sjølvstyret og stramme inn rolla til statsforvaltaren. Han påpeikar at terskelen har blitt altfor låg, særleg i plan- og byggesaker, der inngrep frå statsforvaltar ofte stoppar eller forseinkar bustad- og næringsutvikling. Vedtaket kjem i direkte motstrid til det faglege presset om å sikre eit meir heilskapleg naturvern.\Det norske lokaldemokratiet har lenge vore rekna som eit adelsmerke ved vårt politiske system. Tanken er enkel og djupt forankra: Dei som bur nærast naturen og kjenner dei lokale behova best, er også dei som er best skikka til å forvalte areala. Det handlar om vekst, arbeidsplassar og i nokre tilfelle om samfunnet i det heile tatt skal bestå. Desse avvegingane kjenner lokalpolitikarane best, fordi dei står tett på både behov og konsekvensar, seier Erlend Kvamsdal (H), som er ordførar i Masfjorden i Vestland. Staten skal sjølvsagt ta ansvar for nasjonale omsyn, men i dag er det behov for ei betre balanse mellom statleg styring og lokalt sjølvstyre, seier Masfjorden-ordførar Erlend Kvamsda





