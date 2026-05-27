Stortinget ber om forskuddsutbetaling av vindkraft‑avgift til kommunene

Flertall i Stortinget ønsker at kommunene skal få betalingsforspørsel av produksjonsavgiften på vindkraft tidligere, for å styrke lokaløkonomien og fremme utbyggingen av fornybar energi.

Et flertall i Stortinget - bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, tilsammen 89 mandater - har bedt regjeringen om å utrede en ordning som gir kommunene forskuddsutbetaling av produksjonsavgiften på vindkraft.

Formålet er å sikre at lokalsamfunnene får inntekter fra vindkraftprosjekter tidligere i prosjektenes livssyklus, for eksempel så snart en investeringsbeslutning er tatt eller når byggestart er fastsatt. Med en slik forskuddsordning vil kommunen kunne se en konkret økonomisk gevinst allerede i de første fasene av et prosjekt, noe som kan gjøre det lettere å ta stilling til om man skal tillate vindkraft i eget område.

MDG har foreslått at vertskommunene skal motta en pre‑produksjonsavgift på 0,7 øre per kilowattime av forventet produksjon, et forslag som også støttes av Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK)





