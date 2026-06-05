Stortinget ber regjeringen styrke film- og serieproduksjonens insentivordning

Et samlet Storting ber regjeringen sørge for at insentivordningen for film- og serieproduksjon styrkes og forbedres. TV-serien om Jo Nesbøs Harry Hole har gått sin seiersgang på Netflix, og flere norske filmer og serier har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Stortinget åpner for regelstyring som gir bransjen forutsigbarhet og kraft til å vokse, og MDG-representant Siren Julianne Jensen sier at en konkurransedyktig insentivordning gjør det mulig å fortelle flere norske historier.

Et samlet Storting ber regjeringen sørge for at insentivordningen for film- og serieproduksjon styrkes og forbedres. TV-serien om Jo Nesbø s Harry Hole har gått sin seiersgang på Netflix .

Her er Nesbø sammen med hovedrolleinnehaver Tobias Santelmann. Ordningen må bli internasjonalt konkurransedyktig og mer forutsigbar, heter det i vedtaket som fattes på Stortinget fredag, og som samtlige partier stiller seg bak. Forslaget er et resultat av langvarig dialog og forhandling, også etter komiteen hadde avgitt innstilling.

– Vi er glad for at Stortinget nå stiller seg bak en tydelig styrking av ordningen og åpner for regelstyring som gir bransjen forutsigbarhet og kraft til å vokse, sier MDGs stortingsrepresentant Siren Julianne Jensen. Flere norske filmer og serier har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Blant annet vant den norsk-rumenske filmen «Fjord» årets Gullpalme i Cannes, mens TV-serien om Jo Nesbøs Harry Hole gjorde rent bord på Netflix.

Skal vi vinne den tøffe kampen om de store internasjonale produksjonene, må vi sikre bransjen større forutsigbarhet, sier stortingsrepresentant og saksordfører Haagen Poppe. En konkurransedyktig insentivordning gjør det mulig å fortelle flere norske historier, samtidig som den skaper arbeidsplasser og ringvirkninger i hele landet, sier Frps Silje Hjemdal





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