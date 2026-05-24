Stortinget blocked by rain-and-moist nua weather conditions, bound for Trysil

The Gaustaveien was blocked by a landslide made of earth, stone and ice, stretching 200 to 300 meters. Shortly after the initial alert, it was revealed that the landslide was likely more extensive than initially estimated. The police are conducting a search and rescue operation involving the Main Rescue Center, sending helicopter resources to assess the landslide area. There are currently no reported incidents of persons or vehicles being taken by the landslide. In connection with the operation, flights are prohibited over the landslide area for any parties other than emergency services. Gaustadtun has also been closed as the police do not want people in the mountain.

Det har vært store krefter i sving ved starten av sommerstien opp til Gaustatoppen da raset brøt løs og belaste Gaustaveien med stein og jord over en strekning på 200 til 300 meter.

Kort tid etter det første varselet ble det opplyst at skredet trolig var mer omfattende enn først antatt. En søk- og redningsaksjon er iverksatt med Hovedredningssentralens luftressurser og flyforbud over området. Personer og kjøretøy skal foreløpig ikke være tatt av raset, men det er observert ustabile bruddkanter som tyder på at flere ras kan være i vente. I forbindelse med aksjonen er flyforbudet opprettet for alle andre enn nødetatene, og Gaustabanen stengt for folk i fjellet.

Sar-queen har observert uanstabile bruddkanter som kan indikere at flere ras kan være i vente. Søndag kveld sendte trafikksentralen entreprenør til stedet for å lede utredningen. Området i Notodden, med 140 km/t hastighetsgrense, er stengt med bukter og sirener. Jostein Hvamb, ivrig randoneekjører, var på vei til Gaustatoppen for å bidra med merking, men ble satvet av raset.

Han sier at det er bare flaks at raset skjedde på nattestid, for der var store krefter i sving. Vegtrafikksentralen vet ikke eksakt når raset gikk, men fikk første melding om klokka 8.38. Veien blir stengt til og med onsdag formiddag





