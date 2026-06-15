Stortinget bremser Equinors havvindprosjekt: Frykt for doble tap av skattekroner

Stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen (Frp) advarer mot at statlig eide selskap, som Equinor, bruker subsidier på ikke-lønnsomme havvindprosjekter. Ettering Stortingets nye vedtak om kvalitetssikring av 35 milliarders statsstøtte til Utsira Nord, trekker Equinors pressesjef i tilfellet og frykter økt usikkerhet. Partiene er dypt dividert, mens Statkraft allerede har trukket seg ut av lignende prosjekter.

I en skarp debatt om havvindprosjektet Utsira Nord har Fremskrittspartiets (Frp) Kristoffer Sivertsen i energi- og miljøkomiteen uttalt at det siste Norge trenger er at et statlig eid selskap bruker fellesskapets penger på prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Sivertsen advarer om at skattebetalere risikerer å tape to ganger dersom Equinor, som staten eier en storandelen av, fortsetter. Han peker på at tap både vil skje via subsidier og gjennom statens eierskap dersom prosjektet mislykkes. Hans konklusjon er like enkelt som radikal: det er bra hvis Equinor trekker seg fra konkurransen om Utsira Nord, ettersom mindre statlig engasjement reduserer risikoen for fellesskapet.

Equinor er ett av to selskaper som i desember fjor fikk konsesjon til drift av flytende havvind i Utsira Nord, og kunne dermed konkurrere om opptil 35 milliarder kroner i statsstøtte, et beløp Stortinget godtok i fjor. Men denne uken endret Stortinget kurs da et forslag fra Høyre om en ny kvalitetssikring av subsidiene fikk flertall med støtte fra Frp, Rødt og KrF.

Energiminister Terje Aasland (Ap) beskylder Høyre og Frp for å stoppe havvindsatsingen, noe han mener vil få Norge til å tape strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser. Equinor reagerer umiddelbart. Pressesjef Magnus Frantzen Eidsvold sier de må evaluere konsekvensene av vedtaket, og peker på at Utsira Nord allerede er et krevende prosjekt som nå blir enda vanskeligere på grunn av usikkerhet knyttet til rammevilkårene.

Sivertsen understreker at konsekvensen ikke bare er tap av subsidier, men også at potensielle utbytter fra Equinor, som kunne gått til sykehus, skoler og politi, forsvinner i et eventuelt tap. Han påpeker at mange havvindprosjekter over hele Europa kollapser fordi de ikke oppnår lønnsomhet, og argumenterer for at det er bedre å avslutte subsidiesatsen nå før forpliktelser i Utsira Nord er inngått.

Et viktig eksempel Sivertsen trekker fram er Statkraft, som er 100 % statlig eid og allerede har trukket seg ut av konkurransen om Utsira Nord fordi de prioriterer teknologier som er lønnsomme på kort sikt. Han sier det vil være fornuftig hvis Equinor også velger samme vei. Denne politiske og økonomiske turbulensen viser dypt splittelse i Stortinget om havvindsatsingens fremtid og om statens rolle som investor i Risikofylte Renovasjonprosjekter.

Debatten handler ikke bare om Energipolitikk, men også om forvaltningen av skattebetalernes penger og potensielle tap av fremtidige industrieventyr på den grønne bølgen





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Equinor Utsira Nord Havvind Statsstøtte Subsidier Statkraft Stortinget Kvalitetssikring Samfunnsøkonomisk Lønnsomhet Terje Aasland Kristoffer Sivertsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny lov pålegger skoler å dele informasjon om utsatte eleverStortinget vedtar lovendring som gjør det obligatorisk for skoler å dele opplysninger om elever med ny skole for å forebygge vold og konflikter.

Read more »

Rentemøte i Norges Bank: Frykt for nytt rentehoppFørstkommende torsdag holder Norges Bank rentemøte, og det er stor frykt for at renter kan øke ytterligere. Rentesatsene i Norge er til sammenligning langt høyere enn i Sweden og Danmark. Det skjer selv om arbeidsledigheten ifølge Nav er lav. Andre tall fra SSB viser derimot en økning i ledigheten, noe som indikerer at bildeet av en stabil økonomi kanskje ikke er helt riktig. Artikkelen undersøker årsakene til Norges Banks høye renter og diskuterer divergensen i arbeidsledighetstallene.

Read more »

Datasenterkrav setter Norges kraftsystem under pressNVE-direktør Kjetil Lund åpner for en offentlig samtale om pågangen fra datasentre, som nå ber om over 11.000 MW, en tredel av Norges vannkraft.mens ny kraftproduksjon er begrenset, Frykt for høyere strømpriser og utkonkurranse av传统 industri. Bulk Infrastructure legger til rette for et gigadatasenter i Vennesla med opptil 5000 midlertidige og 500-1000 varige arbeidsplasser, og mener at Kraftbruken må skape verdi.

Read more »

Frp‑representant advarer mot doble tap på statlig havvindstøtte - kritiserer Equinors rolle i Utsira NordKristoffer Sivertsen i Frp mener offentlige midler risikerer å bli brukt på et havvindprosjekt uten klar lønnsomhet, og advarer om doble tap for skattebetalerne dersom Equinor fortsetter med Utsira Nord. Debatten har ført til et nytt Høyre‑forslag om kvalitetssikring av støtten.

Read more »