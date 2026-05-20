Stortinget: Datasenter med 2,2 milliarder i finansiering planlegger å ta strøm fra Nord-Norge

Et datasenter med en samlet finansiering på 2,2 milliarder kroner planlegger å ta strøm fra Nord-Norge, noe som kan bidra til å øke strømprisen i regionen. Datasenteret skal lagre og prosessere data for AI-giganten OpenAI.
STORTINGET (Nettavisen): I Nord-Norge er kraftsituasjonen så prekær at Statnett har sagt nei til nye industriprosjekter. Strøm køen er full. Det er kjent at å drive gassproduksjonen på Melkøya fra 2030 er det største kraftsluket i Nord-Norge , men prosjektet som skal ha nest mest strøm er mindre kjent, nemlig datasenteret Stargate Norway i Narvik.
GIGAPROSJEKT: Nord-Norges største datasenter bygges her, på Bjerkvik utenfor Narvik. Foto: Fritz Hansen (Fremover). Datasenteret skal lagre og prosessere data for AI-giganten OpenAI. I første omgang har de fått strøm tilsvarende 110.000 husstander.
Om datasenteret får strøm til fase to, vil det kreve mer strøm enn Melkøya. Prosjektet får kritikk fordi det bidrar til å øke strømprisen i Nord-Norge. Nå kan Nettavisen fortelle at det er staten selv som tar en betydelig andel av finansieringen for prosjektet. Les også: Regjeringen åpner for å drive forurensende gasskraftverk videre Rødt-topp er rystet.
Summen på 2,2 milliarder i lånefinansiering dukker opp i et skriftlig svar fra Næringsdepartementet til energipolitiker Sofie Marhaug i Rødt. Det er som støtter prosjektet. Næringsminister Cecilie Myrseth skriver følgende i sitt svar: 'Eksfin skal, sammen med fire private banker, bidra i finansieringen av Nscales datasenter utenfor Narvik. Den samlede finansieringen for alle partene vil være om lag 790 mill.
USD (ca. 7,3 mrd. kroner), hvorav Eksfins andel er 241,7 mill. USD (ca. 2,2 mrd. kroner). ' Podkast! Senterpartiet føler seg lurt og Høyre i klimaskvi
