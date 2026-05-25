Stortinget gir kommunene makt til å regulere eller forby privat fyrverkeri lokalt

Ett bredt folkevalg på Stortinget vil gi kommunene makt til å regulere eller forby privat fyrverkeri lokalt. Forslaget ble fremmet av Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), og i et vedtak i justiskomiteen har Høyre , Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti (KrF) valgt å støtte det.

Fra før har også Radikale, SV og Venstre vist støtte til lignende forslag. Une Bastholm (MDG) betegner vedtaket som en stor seier for dyrevelferden og for en tryggere nyttårsfeiring. Hun peker på at fyrverkeri hvert år fører til skader, branner og vettskremte dyr. Etter forrige nyttårsfeiring registrerte Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB) 63 usynlige hendelser nasjonalt, mens Haukeland universitetssykehus rapporterte om ti øye-skader, der to var alvorlige.

MDG ønsket opprinnelig et nasjonalt totalforbud, men fikk ikke flertall for dette. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Erik Hager, mener et nasjonalt forbud vil være et for stort inngrep i etablerte tradisjoner, og peker på utfordringer med håndheving og ulovlig import. Han mener derimot at å gi kommunene dette verktøyet er den beste måten å sikre lokale hensyn til både trehus, folk og dyr





