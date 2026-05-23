Stortinget ikke enig i ny langtidsplan: Svakt hold i forhandlingene

Partiene på Stortinget klarte fredag ikke enighet om en ny langtidspakt. Forhandlingene er fortsatt uklare, og det ser ut til at det er uenighet angående beløpet som skal legges på bordet.

Partiene på Stortinget fikk ikke enighet om en ny langtidspakt fredag, ifølge Peter Frølich. Det er fortsatt usikkert om de kommer til enighet. Det finnes ulike krav og forskjellig vilje fra partiene til å legge egne milliarder på bordet, uttaler forhandlingsleder Peter Frølich (H) til NRK.

Han er også leder av Utenriks- og forsvarskomiteen som behandler langtidsplanen for forsvarssektoren. Fredag gjennomførte de ni partiene på Stortinget et forhandlingsmøte som ikke resulterte i enighet, og et nytt møte er avtalt for tirsdag. Hvis partiene fortsatt er like langt fra hverandre på tirsdag, må de forberede seg på en mulig kollaps av avtalen med respekt for det figurative uttrykket, sier Frølich til NRK.

Regjeringen kom med sitt forslag til en oppdatert langtidspakt rett før påsken, som bygges på langtidspakten for forsvarssektoren som alle ni partier var enige om i 2024.





