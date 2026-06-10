Stortinget åpner for full innsyn for Epstein-kommisjonen

Stortingets presidentskap foreslår en ny lov som gir Epstein-kommisjonen tilgang til informasjon fra hemmelige tjenester, med sikkerhetsmekanismer.

Stortinget s presidentskap har kommet med sin innstilling til en ny lov som skal regulere arbeidet til Epstein-kommisjonen. Onsdag ble det klart at presidentskapet går inn for å ikke begrense kommisjonens tilgang til informasjon fra de hemmelige tjenestene.

Dette markerer et brudd med regjeringens tidligere forslag, hvor forsvarsministeren ville hindre kommisjonen i å få innsyn i etterretning fra E-tjenesten. I stedet legges det opp til at kommisjonen kan be EOS-utvalget på Stortinget om å innhente opplysninger fra etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene. Vurderingen av detaljeringsnivået på opplysningene skal skje i dialog med kommisjonen, noe som gir den større fleksibilitet i arbeidet. Samtidig innføres det flere sikkerhetsmekanismer for å beskytte sensitiv informasjon.

Kommisjonen skal ikke søke innsyn i sikkerhetsgraderte opplysninger i større utstrekning enn nødvendig. I merknadene til innstillingen understrekes det at bestemmelsen er en påminnelse om de særskilte hensynene som gjør seg gjeldende, og at spredning av slike opplysninger kan få alvorlige skadefølger. Medlemmene av kommisjonen pålegges taushetsplikt, og Stortingets administrasjon blir klareringsmyndighet for kommisjonen og personer som utfører tjeneste eller arbeid for den. Disse tiltakene skal balansere behovet for åpenhet med hensynet til nasjonal sikkerhet.

Epstein-kommisjonen ledes av tidligere sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve. Den skal granske norsk utenrikstjeneste og andre etater i kjølvannet av avsløringene i Epstein-dokumentene. Arbeidet omfatter forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen i 1993. I statsbudsjettet for i år er det satt av 22 millioner kroner til kommisjonens arbeid.

Kommisjonen hadde sitt første møte 5. mai og forventes å levere en rapport innen en gitt tidsramme. Lovforslaget ventes å bli behandlet i Stortinget i løpet av de kommende ukene





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Epstein-Kommisjonen Stortinget Hemmelige Tjenester Innsyn EOS-Utvalget

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