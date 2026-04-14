Stortinget åpner kontrollsak om maskeavtale til Ukraina: Spørsmål om habilitet og kostnader

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget åpner kontrollsak etter Forsvarsdepartementets planlagte kjøp av masker til Ukraina. Saken reiser spørsmål om anskaffelsesprosessen, kostnader og habilitet.

Hør saken i kortversjon. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister.

Forsvarsdepartementet hadde opprinnelig planer om å bruke 100 millioner kroner på anskaffelse av masker til ukrainske soldater. Denne avtalen ble imidlertid skrinlagt i januar i år, etter en rekke artikler i VG som stilte spørsmål ved prosessen og produktet. Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besluttet å åpne en kontrollsak mot regjeringen for å undersøke saken nærmere.

Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti (KrF) er en av initiativtakerne bak kontrollsaken og uttrykker bekymring over flere aspekter ved anskaffelsen. Sayed fremhever at det ikke ser ut til å ha blitt undersøkt om det fantes tilsvarende produkter til en lavere pris, eller om kostnaden for maskene var forsvarlig høy. Han kritiserer også forsvarsministeren for å ha gitt unnvikende svar på flere konkrete spørsmål i komiteen, særlig knyttet til hvorfor Forsvaret ikke selv skaffet produktet og hvorfor denne informasjonen ikke lå til grunn for departementets avgjørelse.

Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet (FrP), som leder kontrollkomiteen, uttrykker tilfredshet med at saken nå skal undersøkes. Han understreker at det er viktig å se denne saken i sammenheng med en kommende rapport fra Riksrevisjonen om Nansen-programmet og bistanden til Ukraina.

Det er viktig å huske på at forsvaret anbefalte regjeringen å bruke pengene på maskene. I fjor sommer anbefalte Forsvaret regjeringen å bruke 100 millioner kroner på 33 000 masker fra det norske selskapet Watchbird. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støttet også anbefalingen.

VG har gjennom en rekke artikler satt søkelyset på maskehandelen. I en pressemelding på Watchbirds nettsider ble det hevdet at maskene beskyttet mot blant annet tåregass. VG gjennomførte en test av masken i en gassbu og sammenlignet den med en billigmaske fra Biltema. Resultatet viste at Biltemamasken ga bedre beskyttelse. Watchbird har i ettertid kritisert VGs testing og understreket at masken beskytter mot partikler fra tåregass.

Sayed i KrF understreker at saken reiser spørsmål både om anskaffelsesprosessen og habiliteten i forsvarssektoren generelt, og FFI spesielt. Han mener det er avgjørende å ha rutiner på plass for å sikre at den norske støtten til Ukraina faktisk imøtekommer ukrainske behov. KrF sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål om tidslinjen og prosessen og er derfor glade for at kontrollkomiteen nå åpner saken og at det blir høring. Dette er nødvendig for å gjenopprette tilliten.

I tillegg har Watchbird stevnet Forsvarsdepartementet til Oslo tingrett og hevder å ha tapt omtrent 74 millioner kroner etter at avtalen ble kansellert. Selskapet ser på tapet av omdømme som betydelig.





