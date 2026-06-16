Stortinget sier nei til grunnlovsfesting av atomvåpenforbud

Et flertall på Stortinget har stemt ned SVs forslag om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Bare Rødt og MDG støttet forslaget. Flertallet viser til konstitusjonell praksis og mener det er unødvendig.

Et flertall på Stortinget har nok en gang avvist et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Forslaget, som ble fremmet av SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, fikk kun støtte fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

De øvrige partiene – Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti – stemte imot. Dette er tredje gang et lignende forslag blir nedstemt, etter tidligere avvisninger i 2018 og 2022. SV-leder Kirsti Bergstø uttrykte skuffelse over at de store partiene ikke ønsker å forankre Norges atomvåpenmotstand i Grunnloven. Hun understreket at atomvåpen utgjør en massiv trussel mot menneskeheten, særlig i en tid med økende internasjonal spenning.

Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité begrunner avslaget med at et detaljert forbud mot en bestemt våpentype vil bryte med norsk konstitusjonell praksis. De argumenterer for at en slik grunnlovsendring kan skape presedens for å forby andre masseødeleggelsesvåpen eller våpen som anses som særlig inhumane. I sin innstilling skriver flertallet: “Flertallet mener det ikke bør herske tvil om at norsk politikk på dette feltet ligger fast, og at det derfor er unødvendig å opprette rettslige rammer gjennom en grunnlovsendring.

” De viser til at Norge allerede har en klar politikk mot atomvåpen, blant annet gjennom deltakelse i Ikkespredningsavtalen (NPT) og støtte til atomvåpenfrie soner. Tilhengerne av grunnlovsfesting, deriblant Rødt og MDG, mener at et forbud i Grunnloven ville være et sterkt signal til omverdenen, spesielt til allierte som USA. De peker på at Norge som NATO-medlem likevel er omfattet av atomvåpenstrategier, og at en grunnlovsbestemmelse ville sikre at norsk territorium forblir fritt for atomvåpen uavhengig av politiske skifter.

MDGs representant Une Aina Bastholm uttalte: “Atomvåpen er ulovlige under folkeretten, og Norge bør være en pådriver for å styrke dette forbudet. Å grunnlovsfeste det er en naturlig konsekvens av vår humanitære profil. ” Samtidig advarer motstanderne om at en slik endring kan svekke Norges handlingsrom i sikkerhetspolitikken, og at det er bedre å opprettholde dagens politikk gjennom lovverk og internasjonale forpliktelser.

Debatten gjenspeiler en dyp splittelse i synet på hvordan Norge best kan bidra til nedrustning og sikkerhet i en urolig verden. Flere kommentatorer mener at avslaget også handler om å unngå å utfordre NATO-samarbeidet, der atomvåpen fortsatt spiller en rolle i avskrekking. Norge har lenge hatt en restriktiv politikk, men uten å grunnlovsfeste den. Dermed står saken i ro, men engasjementet viser at atomvåpenspørsmålet fortsatt er høyt aktuelt i norsk politikk





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