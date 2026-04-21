Stortinget tvinger regjeringen til full åpenhet om trygdeskandalen

Et historisk flertall på Stortinget pålegger regjeringen å utlevere en hemmeligstemplet rapport fra 2014 for å kaste lys over Nav-skandalen.

Senterpartiet har i en historisk vending sørget for at Støre-regjeringen har lidd et sviende nederlag i Stortinget . Gjennom et flertallsvedtak blir arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng nå pålagt å offentliggjøre en hemmeligstemplet rapport fra 2014, som står sentralt i den omfattende trygdeskandalen. Ifølge avisen Klassekampen markerer dette en sjelden bruk av Stortinget s grunnlovsfestede kontrollmakt.

Det er første gang siden 1959 at Stortinget benytter seg av denne instruksjonsmyndigheten for å tvinge en sittende regjering til å utlevere interne dokumenter som departementet selv har ønsket å holde unna offentlighetens lys. Sp-nestleder Bjørn Arild Gram understreker at behovet for å gjenopprette tilliten til forvaltningen er selve drivkraften bak kravet. Trygdeskandalen, hvor Nav feilaktig straffet borgere for å ha tatt med seg ytelser til andre EØS-land, har satt dype spor i det norske samfunnet, og Gram mener det er avgjørende at alle kort legges på bordet for å forstå hvordan feilene kunne skje. Selve saken dreier seg om rapporten Eksport av velferdsytelser fra 2014. Denne rapporten skal angivelig ha belyst problematikken knyttet til EUs trygdeforordning lenge før skandalen eksploderte i full offentlighet. At regjeringen blir overkjørt av Stortingets flertall på denne måten, viser en voksende politisk uro der selv regjeringens støttespillere velger å gå imot den sittende administrasjonen når spørsmål om rettssikkerhet og åpenhet står på spill. Initiativet for innsyn har fått bred støtte fra SV, Rødt, Frp, MDG og KrF, noe som skaper et solid flertall. Selv om Venstre har uttrykt en noe annen tilnærming ved å ønske at en særskilt nemnd fremfor Stortinget i plenum skal få tilgang, endrer ikke dette konklusjonen. Det politiske presset har blitt så stort at statsråd Stenseng til slutt måtte gi etter for kravene, da hun tidligere bekreftet at hun ville etterkomme et formelt krav dersom et flertall i Stortinget vedtok det. Denne situasjonen reiser viktige prinsipielle spørsmål om forholdet mellom den utøvende og den lovgivende makt. Når departementet har hemmeligholdt dokumenter som potensielt kunne ha avdekket Navs feiltolkning av EUs regelverk tidligere, blir det stilt spørsmål ved om forvaltningen har holdt tilbake informasjon som burde vært kjent for både beslutningstakere og publikum. Trygdeskandalen, som omfattet både sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger, berørte tusenvis av mennesker og førte til feilaktige anmeldelser og domfellelser. Ved å tvinge frem denne rapporten, håper opposisjonen og de støttende partiene å få en fullstendig gjennomgang av prosessene som førte til at mange uskyldige borgere mistet sine rettigheter. Offentliggjøringen forventes å gi svar på hva politisk ledelse og embetsverket visste, og når de ble gjort kjent med at Navs praksis brøt med internasjonale forpliktelser. Dette vedtaket er dermed mer enn bare en teknisk dokumentutlevering; det er et tydelig signal om at Stortinget ikke lenger vil akseptere en lukket forvaltningskultur i saker som berører grunnleggende velferdsrettigheter og borgernes rettssikkerhet





