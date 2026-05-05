Stortinget vurderer å utsette høring om Epstein-dokumentene

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vurderer å utsette høringene om Epstein-dokumentene etter dødsfallet til Edward Juul Rød-Larsen. Komiteen vil vurdere ny informasjon og svare på spørsmål fra Utenriksdepartementet.

Stortinget s kontroll- og konstitusjonskomité vurderer å utsette de planlagte høring ene om Epstein-dokumentene og påstått samrøre i utenrikstjenesten. Avgjørelsen kommer etter dødsfallet til Edward Juul Rød-Larsen, sønnen til Mona Juul og Terje Rød-Larsen , og hensynet til familien.

Per-Willy Amundsen, leder for komiteen, understreker at en høring av denne typen er omfattende og krever betydelig koordinering av mange involverte parter, inkludert nåværende og tidligere statsråder. Han påpeker også at det kan komme ytterligere informasjon fra amerikansk side før september, noe som potensielt kan belyse saken ytterligere. Det er en betydelig debatt internt om tidspunktet for høringen er passende, spesielt med tanke på den nylige tragedien og behovet for å vise respekt for familien.

Flere medlemmer av komiteen er i tvil om det er riktig å gjennomføre høringen før begravelsen har funnet sted. Samtidig er det et sterkt ønske fra publikum om raske svar og en gjenoppretting av tilliten til norske samfunnsinstitusjoner. Amundsen erkjenner denne spenningen mellom behovet for hurtighet og kravet om grundighet. Han fremhever at komiteen har sendt omfattende spørsmålslister til Utenriksdepartementet (UD) i to omganger, men at de fortsatt venter på svar på flere punkter.

Han ønsker ikke å spesifisere hvilke svar som mangler, men understreker at komiteen er opptatt av å få en fullstendig og tilfredsstillende redegjørelse. Den nedsatte granskingskommisjonen, ledet av tidligere DN-redaktør Amund Djuve, skal gjennomføre en bredere undersøkelse av utenrikstjenesten, og deres arbeid er forventet å ta to år. Kommisjonen hadde sitt første møte tirsdag. Amundsen mener at kommisjonens arbeid vil være det viktigste og mest omfattende, og at deres konklusjoner først vil være klare i 2028.

Han antyder at de som søker svar må være forberedt på å vente. Han understreker at saken er alvorlig og at det er en reell mistillit i samfunnet, og at det er avgjørende at komiteen svarer ut på en tilfredsstillende måte. Utsettelsen av høringen vil gi komiteen tid til å vurdere ny informasjon, sikre at alle relevante spørsmål er besvart, og ta hensyn til den vanskelige situasjonen familien befinner seg i.

Det er en kompleks situasjon som krever nøye vurdering og en balansert tilnærming. Kontrollkomiteen har innkalt et betydelig antall tidligere og nåværende utenriks- og utviklingsministre til høringen, noe som understreker sakens alvor og omfang. Det er viktig å få klarhet i påstandene om samrøre og bindinger i utenrikstjenesten, og å sikre at norske interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Amundsen avslutter med å si at saken ikke vil forsvinne, og at det er viktig å håndtere den på en grundig og ansvarlig måte. Han forstår frustrasjonen til de som ønsker raske svar, men understreker at det er nødvendig å prioritere grundighet og respekt for alle involverte parter. Den kommende tiden vil vise om høringen blir utsatt, og hvordan komiteen vil fortsette arbeidet med å belyse denne komplekse saken.

Det er en stor oppgave som krever betydelig innsats og samarbeid fra alle involverte





