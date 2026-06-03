SV sier at den nye langtidsplanen for forsvaret gjør Norge mindre avhengig av USA. Partiene ønsker å styrke norsk forsvarsevne og øke nordisk samarbeid i et urolig Europa.

Stortingspartier enig i langtidsplan for Forsvaret . SV sier at den nye planen gjør Norge mindre avhengig av USA . Partiene ønsker å styrke norsk forsvarsevne og øke nordisk samarbeid i et urolig Europa.

De ønsker også å styrke langtidsplanen for forsvaret og å øke forsvarsevnen i landet. I forrige uke ble fremleggelsen av den endrede langtidsplanen utsett på grunn av manglende enighet blant partiene. Nå har alle partiene gitt tommel opp for forslaget som ligger på bordet. Det er en historisk dag, sier Peter Frølich, leder av utenrikskomiteen på stortinget.

SV sier at de ønsker å styrke norsk forsvarsevne og bli mindre avhengig av USA. De ønsker også å øke nordisk samarbeid og forsvarsevnen i et urolig Europa. Det er nødvendig å styrke norsk forsvarsevne og bli mindre avhengig av USA, sier partileder for SV Kirsti Bergstø. Hun utdyper hvorfor hun mener Trump er ustabil i dette video-intervjuet.

Fakta om forsvarsløftet. Utsatte langtidsplanen for forsvaret ble besluttet av Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget i forrige uke. Begrunnelsen var at partiene ennå ikke hadde kommet frem til en bred enighet, slik det har vært uttalt ønske om. Ny frist ble satt til torsdag denne uken.

Nå har alle partiene gitt tommel opp for forslaget som ligger på bordet. Det er en historisk dag, sier Peter Frølich, leder av utenrikskomiteen på stortinget under pressekonferansen. Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt, er ikke invitert til Trumps 80-årsfeiring i juni. Huitfeldt er for tiden på en liten Norges-visit.

Det er ikke klart hva som skal skje i forhold til Huitfeldt og Trumps 80-årsfeiring





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