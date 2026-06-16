Stortingsrepresentanter får 106 dager ferie og lønnsøkning - Rødt reagerer

Stortingets sommerferie varer i 106 dager, og representantene vedtar seg selv en betydelig lønnsøkning. Rødts Mímir Kristjánsson kaller det skammelig og et luksusproblem.

Stortingsrepresentantene får i år 106 dager med det som kan kalles sommerferie, fra 19. juni til 5. oktober. Rødt -politiker Mímir Kristjánsson innrømmer overfor Nettavisen at dette er fett, men han er samtidig kritisk til den store lønnsøkning en stortingsrepresentantene vedtar seg selv like før ferien.

Presidentskapets innstilling viser at de folkevalgte gir seg selv et betydelig lønnshopp, noe Rødt og SV er imot. Kristjánsson kaller det skammelig mye penger og påpeker at Frp, som ellers er opptatt av å kutte offentlig sløsing, ikke er like glade i å kutte i egen lønn. Kristjánsson synes det er helt galt at stortingsrepresentanter skal tjene så mye mer enn vanlige folk. Han viser til at minstepensjonister og uføretrygdede må leve for en sjettedel av det stortingsrepresentantene får.

Han sier at Rødt foreslår å kutte betydelig i stortingslønningene, men at vedtaket trolig blir klubbet gjennom uten hissig debatt fordi partiene som stemmer for økningen holder kjeft om det. Han kaller det tragikomisk at trygdeoppgjøret kommer rett etter dette vedtaket. Selv om Kristjánsson synes 106 dager fri uten valg gir ferielignende tilstander, understreker han at Rødt ikke mener stortingsrepresentanter skal være fattige. Han sier at de bare ikke forstår hvorfor representantene må bli rikere og rikere.

Han kaller det et luksusproblem å klage over for høy lønn når mange nordmenn sliter med å betale strømregninger, huslån og mat. Han mener at stortingsrepresentantene burde ta grep selv og stramme inn i egen økonomi. Visepresident Ingrid Fiskaa (SV) er den eneste i presidentskapet som er imot lønnshoppet





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