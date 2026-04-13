Strømbrudd i Inderøy: 1910 kunder mistet strømmen – raskt fikset

Rett etter klokken 19 mistet et stort antall strømkunder i Inderøy strømmen. Feilen ble raskt utbedret og strømmen var tilbake innen 12 minutter. Kommunikasjonsrådgiver i Tensio forklarer årsaker og fremgangsmåte.

Saken oppdateres. INDERØY : Rett etter klokken 19 mistet 1910 strømkunder i Inderøy strømmen, ifølge opplysninger fra Tensio via deres strømbrudd skart. Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Asp i Tensio uttaler: Det er foreløpig ikke kjent hva som forårsaket strømbrudd et, men det er sannsynlig at det skyldes en ytre påvirkning, for eksempel en fugl, muligens en gås, som har vært i kontakt med en strømlinje.

Dette er en vanlig årsak til slike hendelser i strømnettet, spesielt i områder med mye fugleaktivitet eller vegetasjon som kommer i kontakt med ledningene. Strømbruddet påvirket et stort antall kunder, og det var umiddelbart klart at det ville kreve en rask respons fra Tensio for å minimere ulempene. I løpet av få minutter etter at strømmen forsvant, begynte arbeidet med å lokalisere og utbedre feilen. Bare ti minutter etter det opprinnelige strømbruddet hadde hele 1344 strømkunder fått strømmen tilbake. Dette markerte en betydelig fremgang, og reduserte antall berørte kunder til 566. På Tensios nettsider ble det lagt ut en beskjed om at det hadde oppstått en feil i det elektriske nettet, noe som hadde ført til strømavbruddet. Videre ble det opplyst at det var vanskelig å fastslå nøyaktig når strømmen ville være tilbake før feilstedet og årsaken til hendelsen var lokalisert. Denne typen kommunikasjon er viktig for å informere kundene om situasjonen og gi dem en forventning om hvor lang tid det kan ta å løse problemet. Rask respons og effektiv kommunikasjon er avgjørende for å opprettholde tilliten til strømselskapet, spesielt under slike uforutsette hendelser som strømbrudd. Klokken 19.20, kun tolv minutter etter at strømmen først forsvant, var alle kundene tilbake i drift. Dette vitner om en rask og effektiv respons fra Tensio, og understreker viktigheten av beredskapsplaner og dyktige teknikere. Asp forklarer at det i utbedringsarbeidet ble tatt spesielle forholdsregler på grunn av den høye skogbrannfaren som gjaldt på tidspunktet. For å minimere risikoen for ytterligere skader eller ulykker, ble strømmen koblet til igjen seksjon for seksjon. Denne fremgangsmåten sikrer at eventuelle nye problemer kan isoleres og håndteres raskt, noe som begrenser omfanget av et eventuelt nytt strømbrudd. Det er vanlig praksis under slike forhold for å ivareta sikkerheten til både kunder og personell. I tillegg er det viktig å understreke at slike raske reparasjoner av strømbrudd er avgjørende for å opprettholde en stabil strømforsyning, noe som er essensielt for moderne samfunn





