Strømprisbekymring: Norgepris langt dyrere enn ventet – Støre lover å dekke regningen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at kostnadene for Norgepris vil overstige de opprinnelige budsjettanslagene for inneværende år. En kombinasjon av uventet høyt strømforbruk, forsterket av vinterkulde, og den globale energikrisen, delvis drevet av konflikter i Midtøsten, har ført til et betydelig prishopp. Regjeringen estimerer at hele 70 prosent av den opprinnelige rammen på 9,1 milliarder kroner allerede er brukt i januar og februar. Selv om den opprinnelige rammen for 2026 ikke vil holde, lover statsministeren at den fastsatte ordningen for Norgepris vil bli fullfinansiert for inneværende år, og at det reviderte budsjettet vil reflektere de økte utgiftene. Fremtidige justeringer av Norgepris vil bli vurdert basert på energiprisutviklingen, med en foreløpig prisjustering planlagt for 1. januar 2027.

Norgepris , regjeringens ordning for å dempe strømprisene, ser ut til å bli betydelig dyrere enn opprinnelig anslått. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har i Stortinget bekreftet at kostnadene for ordningen vil overstige de budsjetterte tallene for inneværende år. Dette skyldes en kombinasjon av uforutsette prisøkninger og et høyere forbruk enn ventet. «Jeg kan varsle om at Norgepris kommer til å bli dyrere i år enn planlagt,» uttalte statsministeren. Han forklarte videre at prisveksten primært er drevet av utviklingen i energimarkedet, noe som er ytterligere forsterket av den globale energikrisen.

I statsbudsjettet for 2026 ble det satt av 9,1 milliarder kroner til Norgepris-ordningen, et anslag som regjeringen selv understreket var preget av stor usikkerhet. Både omfanget av deltakelse i ordningen og utviklingen i strømpriser og forbruk ble fremhevet som sentrale usikkerhetsmomenter.

Det tidlige 2026 har allerede bydd på utfordringer. En påfølgende og uvanlig kald vinter førte til et sprengkulde-relatert høyt strømforbruk, samtidig som strømprisene har opplevd et markant hopp. Dette prissjokket forklares blant annet med den eskalerende situasjonen i Midtøsten, som har skapt ytterligere uro i energimarkedene.

Til tross for de uventede kostnadene, benyttet statsministeren anledningen til å understreke den positive effekten av Norgepris. «Men det jeg er fornøyd med, er at dette viser betydningen av Norgepris, at det gir folk trygghet for noe veldig viktig i hverdagsøkonomien, nemlig priser til strøm,» sa Støre.

Funn fra de første månedene av 2026 gir et tydelig bilde av den utfordrende økonomiske situasjonen. Det er blitt presentert et regnestykke som viser at regjeringen allerede hadde brukt 6,4 milliarder kroner på Norgepris i januar og februar. Dette utgjør hele 70 prosent av den totale rammen som var satt av for hele året.

Dette indikerer tydelig at den opprinnelige budsjettrammen ikke vil være tilstrekkelig. «Det er ganske åpenbart at rammen ikke holder. Iran-konflikten har bidratt til å løfte prisene, og vi ser et mye høyere kostnadsnivå enn forutsett,» bekreftet statsministeren i et intervju.

Regjeringen vil legge frem sitt reviderte budsjett i mai. I dette budsjettet vil det bli lagt frem ytterligere finansiering for å dekke de utvidete kostnadene til Norgepris-ordningen. Når det gjelder fremtidige år, er det enighet om at Norgepris må vurderes på nytt basert på de nyeste anslagene for energiprisutviklingen.

«Nei, men vi sier jo at i fremtidige år må vi vurdere Norgepris på grunnlag av de anslagene det er på energiprisutviklingen. Men det du har tegnet Norgepris for i 2026 – det står i 2026,» forsikret Støre, og understreket at den fastsatte ordningen for inneværende år vil bli fullfinansiert.

Norgepris er for øvrig vedtatt å gjelde frem til utgangen av 2029. Regjeringen har signalisert at selve prisen innenfor ordningen vil bli justert den 1. januar 2027, for å bedre reflektere den forventede utviklingen i strømprisene.

Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

