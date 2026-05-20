Strømprisene i 1. kvartal 2022 var de høyeste noensinne, ifølge SSB

SSB har publisert en rapport som viser at strømprisene i 1. kvartal 2022 var de høyeste noensinne. Støtten fra myndighetene bidro til at samlet strømpris for husholdningene var omtrent uendret sammenlignet med samme kvartal i fjor, selv om spotprisen på strøm var betydelig høyere i 1. kvartal i år.

Ikke siden 2022 har strømprisene vært så høye som i 1. kvartal i år, ifølge SSB . Takket være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som i fjor vinter.

Uten støtte fra myndighetene lå strømprisen på hele 195,1 øre/kWh i første kvartal – et nivå man ikke har sett siden energikrisen i 2022, skriver SSB. Støtten fra myndighetene utgjorde 73,1 øre/kWh i kvartalet – mer enn dobbelt så høy som kvartalet før, da den lå på 29,2 øre/kWh.

Støtten fra myndighetene bidro til at samlet strømpris for husholdningene var omtrent uendret sammenlignet med samme kvartal i fjor, selv om spotprisen på strøm var betydelig høyere i 1. kvartal i år. Det er også noen lyspunkter på strømregningen: Nettleien falt med 8,2 prosent fra samme kvartal i fjor, til 32,6 øre/kWh. I tillegg er elavgiften kuttet til 7,1 øre/kWh for hele 2026 – lavere enn tidligere år.

Rundt 55 prosent av husholdningenes strømforbruk var i februar tilknyttet den nye norgespris-ordningen, som ble innført i oktober 2025. Andelen var høyest i Sørvest-Norge, der nesten 80 prosent av forbruket var tilknyttet norgespris

