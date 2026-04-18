Strømprisene overstiger budsjettets rammer: Regjeringen varsler økte utgifter til strømstøtte

Statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner at strømstøtteordningen "norgespris" vil koste mer enn budsjettert i år. Økte energipriser, delvis drevet av geopolitiske spenninger, tvinger regjeringen til å omprioritere midler.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at den statlige strømstøtte ordningen, 'norgespris', vil bli dyrere enn opprinnelig anslått i statsbudsjettet for inneværende år. Dette kommer som en konsekvens av uforutsette og kraftig økte energipriser, som i stor grad tilskrives den internasjonale energisituasjonen og geopolitiske hendelser, spesielt konflikten i Midtøsten.

Støre bekreftet i Stortinget at en justering av bevilgningene vil bli presentert i forbindelse med det reviderte budsjettet, som legges frem i mai. Regjeringen hadde opprinnelig satt av 9,1 milliarder kroner til 'norgespris' i statsbudsjettet for 2026, en sum som ble erkjent som svært usikker allerede ved budsjettets inngang. Usikkerhetsfaktorene inkluderte et uavklart strømforbruk og de svingende strømprisene.

Vinterens sprengkulde bidro til høyt strømforbruk, samtidig som globale hendelser drev energiprisene ytterligere opp. Støre uttrykte imidlertid tilfredshet over at 'norgespris' demonstrerer sin verdi ved å gi innbyggerne en viss trygghet i en urolig økonomisk tid, spesielt når det gjelder en så fundamental utgift som strøm.

En foreløpig gjennomgang viser at statens utgifter til 'norgespris' allerede i januar og februar har passert 6,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer hele 70 prosent av den opprinnelige rammen for hele året. 'Det er ganske åpenbart at rammen ikke holder', uttalte en representant for regjeringen til en nyhetskanal, og understreket hvordan Iran-konflikten har vært en betydelig bidragsyter til prisøkningen og et generelt høyere kostnadsnivå enn forventet.

Dette tvinger regjeringen til å foreta betydelige omprioriteringer i det reviderte budsjettet for å kunne dekke de økte utgiftene til strømstøtteordningen. Selv om det er behov for ytterligere midler i inneværende år, forsikrer statsministeren om at 'norgespris' for 2026, slik den ble vedtatt, vil opprettholdes for det gjeldende året. Fremtidige justeringer av 'norgespris' vil imidlertid bli foretatt med utgangspunkt i nye anslag for energiprisutviklingen.

'Norgespris' er for øyeblikket vedtatt å gjelde frem til utgangen av 2029, med en planlagt prisjustering per 1. januar 2027. Denne justeringen skal reflektere de siste utsiktene for strømprisutviklingen. Den stadige økningen i strømpriser, drevet av en kombinasjon av værforhold, økt etterspørsel og internasjonale geopolitiske spenninger, setter regjeringens økonomiske planlegging på en hard prøve.

Selv om 'norgespris' er ment å være en stabiliserende faktor for husholdningenes økonomi, krever de uforutsette prisøkningene betydelige tilpasninger i statsfinansene. Debatten rundt finansieringen av velferdsordninger i møte med globale økonomiske sjokk er derfor ventet å fortsette, og regjeringen står overfor utfordringen med å balansere befolkningens behov for økonomisk trygghet med statens økonomiske kapasitet. Det understrekes at den økte kostnaden ikke reduserer viktigheten av 'norgespris' som et sikkerhetsnett for innbyggerne i en periode med vedvarende høy energipris





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strømpriser Norgespris Strømstøtte Statsbudsjett Energipriser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stortinget overkjørte regjeringen i drivstoffavgiftssakStortingsflertallet tvang gjennom en midlertidig avgiftslette på drivstoff etter økte oljepriser, noe som kostet staten over 6 milliarder kroner. Avgiftsendringen førte til uforutsette konsekvenser for små, private aktører i drivstoffbransjen som måtte dekke differansen på lagret drivstoff.

Read more »

Norgespris blir dyrere enn ventet – Regjeringen må øke budsjettetØkte strømpriser, delvis forårsaket av krigen i Midtøsten, har gjort den statlige strømkompensasjonsordningen Norgespris langt dyrere enn regjeringen opprinnelig budsjetterte. Statsminister Jonas Gahr Støre lover at regjeringen vil dekke de ekstra kostnadene og fremhever ordningens betydning for folks hverdag.

Read more »

Norgespris blir dyrere enn antatt – regjeringen lover å dekke ekstrautgifteneStatsminister Jonas Gahr Støre varsler at ordningen for norgespris vil koste mer enn planlagt i år. Økte strømpriser, delvis drevet av global uro, har ført til at regjeringens estimerte ramme på 9,1 milliarder kroner trolig ikke vil strekke til. Regjeringen vil legge frem revidert budsjett i mai for å dekke de uforutsette utgiftene.

Read more »

Norgespris blir dyrere enn ventet – regjeringen varsler mer pengerStatsminister Jonas Gahr Støre varsler at norgespris-ordningen vil koste mer enn budsjettert for inneværende år. Økte strømpriser, delvis grunnet geopolitiske hendelser, har ført til at regjeringen allerede har brukt en stor del av rammen for hele året. En revidering av budsjettet i mai vil avdekke nøyaktig hvor mye ekstra som trengs for å finansiere ordningen ut året.

Read more »

Støre: Norge kan bidra i maritim operasjon i HormuzstredetStatsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag på et digitalt møte om situasjonen i Hormuzstredet.

Read more »

Politisk spill rundt drivstoffpriser: Senterpartiet presser regjeringenDrivstoffprisene er en het politisk potet etter Senterpartiets avgjørelse om å støtte Høyres forslag om avgiftskutt, et trekk som har skapt splid i den rødgrønne regjeringen. Aksjoner og krav om lavere priser forsterker presset på finansminister Jens Stoltenberg, mens Senterpartiet også kjemper for lavere matmoms.

Read more »