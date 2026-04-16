Strømpriser overgår forventninger: Regjeringen varsler økte utgifter til Norgespris

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at Norgespris-ordningen vil koste mer enn opprinnelig budsjettert i 2026 grunnet uforutsette økninger i strømpriser, delvis drevet av geopolitiske hendelser.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at Norgespris -ordningen, som skal stabilisere strømprisene for husholdninger, vil bli dyrere enn opprinnelig antatt for inneværende år. Dette skyldes en betydelig oppgang i strømprisene, som overgår regjeringens anslag da statsbudsjettet for 2026 ble utarbeidet. Støre fremhevet i Stortinget onsdag at dette vil bli tydeligere når det reviderte budsjettet presenteres. 'Jeg kan varsle om at Norgespris kommer til å bli dyrere i år enn planlagt', uttalte statsministeren.

Han forklarte videre at mens budsjettet for 2026 ble lagt med et visst anslag for utgiftene til ordningen, har den generelle energiprisutviklingen, påvirket av eksterne faktorer, ført til at dette anslaget ikke lenger er tilstrekkelig.

I utgangspunktet hadde regjeringen satt av 9,1 milliarder kroner til Norgespris-ordningen i statsbudsjettet for 2026. Det ble imidlertid presisert i budsjettpapirene at dette tallet var preget av stor usikkerhet. Både antall brukere som benytter seg av ordningen, samt utviklingen i strømpriser og forbruk, ville være avgjørende for de faktiske statlige utgiftene og inntektene.

Året 2026 har så langt vært preget av både uvanlig høyt strømforbruk, forårsaket av en streng vinterkulde, og vedvarende høye strømpriser. Geopolitiske hendelser, som konflikten i Midtøsten, har blitt pekt på som en sentral årsak til prisspranget i energimarkedet. Til tross for de uforutsette utgiftene, uttrykte statsministeren tilfredshet med at ordningen bidrar til trygghet for innbyggerne i en viktig del av hverdagsøkonomien.

Regjeringens egen gjennomgang viser at det allerede i januar og februar 2026 ble brukt 6,4 milliarder kroner på Norgespris, noe som tilsvarer hele 70 prosent av den rammen som var satt av for hele året. 'Det er ganske åpenbart at rammen ikke holder', sa en kilde nær regjeringen til NRK, og bekreftet at Iran-konflikten har vært en viktig faktor som har presset prisene opp og ført til et høyere kostnadsnivå enn forutsatt.

Som en konsekvens vil regjeringen i sitt reviderte budsjett, som legges frem i mai, måtte bevilge ytterligere midler for å kunne opprettholde Norgespris-ordningen ut året. Statsministeren forsikret imidlertid om at Norgespris for 2026 vil bli finansiert i tråd med behovet, og at ordningen som sådan, som er vedtatt fram til utgangen av 2029, vil bestå. En justering av selve prisen er planlagt til 1. januar 2027, basert på fremtidige prognoser for strømprisutviklingen, for å sikre at ordningen også i fremtiden reflekterer de realistiske markedsforholdene innen energisektoren





