Strømpriserne rekordhøye i første kvartal 2023 - SSB

Innkjøpet kraft har steget, og knyttet til dette har strømprisene vært svært høye. SSB melder at enkeltpersoner i gjennomsnitt har betalt omtrent like mye i 1. kvartal i år som de gjorde i fjor vinter, takket være økt støtt fra myndighetene. Dette på tross av at strømprisen uten denne støtten hadde vært nesten dobbelt så veldig høy.

Ikke siden 2022 har strømprisene vært så høye som i 1. kvartal i år, ifølge SSB. Takket være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som i fjor vinter.

Uten støtte fra myndighetene lå strømprisen på hele 195,1 øre/kWh i første kvartal - et nivå man ikke har sett siden energikrisen i 2022. Støtten fra myndighetene utgjorde 73,1 øre/kWh i kvartalet - mer enn dobbelt så høy som kvartalet før, da den lå på 29,2 øre/kWh. Det er også noen lyspunkter på strømregningen: Nettleien falt med 8,2 prosent fra samme kvartal i fjor, til 32,6 øre/kWh.

I tillegg er elavgiften kuttet til 7,1 øre/kWh for hele 2026 - lavere enn tidligere år. Rundt 55 prosent av husholdningenes strømforbruk var i februar tilknyttet den nye norgespris-ordningen, som ble innført i oktober 2025. Andelen var høyest i Sørvest-Norge, der nesten 80 prosent av forbruket var tilknyttet norgespris





