Strømsgodset og Kongsvinger holdt topposisjonene i 1. divisjon etter seiere på søndag

Strømsgodset vant 6-1 hjemme mot Raufoss mens Kongsvinger sikret 2-1-seier borte mot Hødd. Haugesund kom tettere på toppen med seier der Eirik Viland Andersen scoret hattrick. Odd tapte mot Åsane.

Den øverste delen av 1. divisjon i norsk fotball var i fokus søndag, hvor Strømsgodset og Kongsvinger holdt sine posisjoner som de to førende lagene i kampen om direkte opprykk til Eliteserien.

Strømsgodset tok et komfortabelt 6-1-seier på hjemmebane over Raufoss, en kamp der Sebastian Pinge var den store helten med sine tre mål. Samtidig kom Kongsvinger forsiktig tilbake fra en bortekamp og sikret seg en viktig 2-1-seier mot Hødd. Disse resultatene betyr at de to topplagene forblir fast i sine posisjoner med 26 poeng hver, der Strømsgodset likevel topper tabellen takket være en bedre målforskjell.

Like bak lukker Haugesund inn i en sunn form, mens Odd fikk et dårlig resultat i kampen mot Åsane. Haugesunds kamp hjemme mot Ranheim startet med et inngrep som kunne ha skiftet resultatet, men Sory Diarra, som har vært en målmaskin denne sesongen, måtte forandre av manglende prestasjon og ble sendt av banen tidlig. I stedet for å overlate ansvaret til Diarra, tok Eirik Viland Andersen over.

Den 23 år gamle kantspilleren scoret et hattrick som ga Haugesund en komfortabel seier, inkludert et selvmål fra Ranheims Jonas Pereira som bidro til at Haugesund tok en tidlig ledelse. Andersen økte sin scoring ytterligere i andre omgang med to flere mål, noe som understreket Hans viktighet for laget.

Denne seieren bringer Haugesund til 25 poeng, bare ett poeng bak de to ledende lagene, og laget ser ut til å være klar for en kamp om opprykk frem mot slutten av sesongen. Odd, som tidligere i sesongen har vært nevnt som en av de store favorittene til opprykk, er nå i fare for å miste kontakten med toppen.

Et 1-2-nederlag mot Åsane, som selv er en av dumpekandidatene, har satt Odd tilbake på 22 poeng, fire poeng bak Strømsgodset og Kongsvinger. Samtidig har Stabæk tatt et lite skritt fremover og er nå kun ett poeng bak Odd på femteplass. Kampen om de to øverste plassene ser ut til å være åpen mellom Strømsgodset, Kongsvinger og Haugesund, mens Battle for å unngå en nedrykkingskamp også er i fokus lengre ned på tabellen.

Denne runden har sikkert påvirket konkurransen i both topp og bunn av tabellen betydelig





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1. Divisjon Strømsgodset Kongsvinger Haugesund Odd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skottland møter Haiti i VM-Åpningskamp: Jakten på historisk seier efter 36 årSkottland går inn som klar favoritt mot Haiti iGruppe C-kampen i VM. De jakter på sin første seier siden 1990 og en god start for å kvalifisere seg til utslagsspillet. Haiti deltar bare for andre gang og er motivert for å overraske. Kampen sparkes i gang natt til søndag.

Read more »

Fest i Oslo før VMs første storkamp: – Jeg tror det blir en knapp seier for BrasilMarokko sjokkerte en hel fotballverden for fire år siden. I kveld møter de Brasil, som har vunnet VM fem ganger før.

Read more »

Australias unge tropp overrasker med seier mot Tyrkia i VM-fotballI en spennende VM-gruppespillkamp mellom Tyrkia og Australia, klarte ikke de tyrkiske stjernespillerene å score mot et robust australsk forsvar, noe som førte til et lite sjokktap for Tyrkia. Australias unge og uerfarne lag, med ti debutanter, overrasket ved å vinne med et senere mål, noe som ble feiret som en historisk seier. Kampen markerte også det yngste startlaget siden VM 2018, med en gjennomsnittlig alder på under 25 år, og en dristig keepervalg som avgjorde kampen.

Read more »

Uroligheter i New York etter Knicks' NBA-seierTusenvis av fans strømmer ut i gatene etter at New York Knicks sikret NBA-tittelen, men feiringen tar en stygg vending med vandalisering og vold.

Read more »