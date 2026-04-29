Strømsheim går knallhardt ut mot skiskytterforbundet etter vrakingen

Endre Strømsheim kritiserer skiskytterforbundets uttaksprosess og mangel på sportslig begrunnelse etter å ha blitt vraket fra landslaget. Han beskriver et kaotisk paradigmeskifte og manglende dialog.

Onsdag ble det offentliggjort at Endre Strømsheim og Vebjørn Sørum ikke ble tatt ut på skiskytterlandslaget. Strømsheim reagerer kraftig på avgjørelsen og har sendt et detaljert brev til TV 2 der han kritiserer forbundets ledelse.

Han beskriver en mangel på sportslig argumentasjon og dokumentasjon bak uttaket, og anklager hovedtrener og sportssjef for å ha gjennomført et kaotisk paradigmeskifte. Strømsheim understreker at det tidligere har vært en klar og fungerende praksis i norsk skiskyting, hvor utskiftninger på landslaget kun skjer når utfordrere har oppnådd vesentlig bedre resultater enn de etablerte utøverne. Han mener den nye ledelsen nå bryter med denne praksisen uten å kunne begrunne det sportslig.

Strømsheim, som er regjerende verdensmester og den eneste nordmannen som per i dag er kvalifisert til VM, forteller at han ble informert om uttaket på en mangelfull måte. Han fikk beskjed om at forbundet ville offentliggjøre landslaget uten å ha et tilbud til ham, og at dialog om eventuelt samarbeid først kunne starte etter offentliggjøringen.

Han beskriver en situasjon hvor initiativet til kommunikasjon har måttet komme fra utøveren selv, og at de som nå står utenfor landslaget tilbys en usikker løsning uten trener, lag eller økonomisk støtte. Han stiller spørsmål ved hvorfor meritterte utøvere rangeres bak løpere med svakere resultater, og antyder at det kan skyldes at de har tatt hensyn til egen kropp og helse.

Strømsheim fremhever at Norges bredde i skiskytter er svakere enn på mange år, til tross for at IBU-cupen viser dette. Strømsheim retter spesifikk kritikk mot hovedtreneren for manglende kontakt og dialog, og for å ha etterspurt dokumentasjon på sykdom istedenfor å undersøke årsakene til hans resultater. Han påpeker at treneren kunne ha kontaktet assistenttrenere eller den avtroppende sportssjefen for å få en bedre forståelse av situasjonen.

Videre kritiserer han forbundet for å ha presentert feilaktige resultater som grunnlag for vurderingen, og for å ha endret begrunnelsen for uttaket underveis. Han uttrykker forvirring over det sportslige argumentet for å bryte med tidligere praksis og understreker at han som utøver sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål. Han mener at ledelsen ikke forstår konsekvensene av sine handlinger og at dette kan skade norsk skiskyting på lang sikt.

Strømsheim avslutter med å understreke at dette handler om mer enn bare hans egen situasjon, men om hele sportens fremtid





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Espen filma flammane – så måtte han evakueraKartet viser skogbrann ved Furevatn i Fitjar

Read more »

71-årig Oslo-boer forteller om helvetesildens brutalitetBjørn B. Jacobsen, 71 år gammel og bosatt i Oslo, deler sine erfaringer med helvetesild. Han beskriver opplevelsen som 'helt for jævlig' og en 'wake up-call'. Etter å ha opplevd sterke ilinger i hodet under en jobbreise, utviklet han sår og hovne områder rundt øyet. Selv om han søkte hjelp hos lege, ble han først feilbehandlet før han fikk diagnosen helvetesild. Han fikk behandling, men tidsluka på 72 timer for optimal medisinering var allerede passert. Jacobsen har siden gått på medisiner, og beskriver at han ikke fikk sove på grunn av smertene.

Read more »

John Ternus tar over som ny Apple-leder – hvem er han?John Ternus (50) tar over som Apples nye leder 1. september. Han har jobbet i selskapet i 25 år og er kjent for sin rolle i utviklingen av Airpods. Ternus forventes å videreføre Tim Cooks strategi, men står også overfor utfordringer som akselerering av AI-investeringer.

Read more »

United-stjerne hylles: – Han er årets spillerEr Bruno Fernandes Premier Leagues beste spiller?

Read more »

To skiskyttere vrakes: – Det er brutaltEndre Strømsheim og Vebjørn Sørum vrakes fra landslaget. Det bekrefter Norges Skiskytterforbund i en pressemelding onsdag.

Read more »

Endre Strømsheim tar oppgjør etter vraking: – Det er bruk og kastDen vrakede verdensmesteren kritiserer den nye sportslige ledelsen i Norges Skiskytterforbund på fire overordnede punkter.

Read more »