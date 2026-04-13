Strømtest slo ut politiets IT-systemer: Kaos i rettssalen og på Gardermoen

En test av strømforsyningen ved et datasenter forårsaket omfattende IT-problemer for politiet, noe som førte til forstyrrelser i rettssalen og lange køer på Gardermoen. Flere banker opplevde også problemer.

En test av strømforsyningen ved et datasenter førte til omfattende problemer for politiets IT-systemer onsdag morgen. Dette resulterte i forstyrrelser både i rettssalen og lange køer på Gardermoen . Ifølge politiet var systemene på vei opp igjen like etter klokken ni, men det var fremdeles noe treghet. Årsaken til problemet var lenge ukjent, noe som skapte bekymring og frustrasjon for både politi, rettsvesen og reisende.

Digi var tilstede i Oslo tingrett under Sopra Steria-saken da politiadvokat Nesland opplevde problemene direkte. Hun fikk ikke tilgang til politiets filområde, noe som hindret tilgangen til viktig dokumentasjon og bevismateriale som var essensielt for å gjennomføre rettssaken. Verken Henrik Nielsen eller Markus Iestra, kommunikasjonsrådgivere i henholdsvis Politidirektoratet og Oslo tingrett, var informert om situasjonen i retten da Digi kontaktet dem. Nielsen fra Politidirektoratet påpekte at problemet gjaldt hele landet, og at det ville påvirke rettsvesenet. Han forklarte at utfordringer kunne oppstå i retten når politiets IT-systemer var nede, spesielt hvis nødvendige dokumenter ikke var forberedt på forhånd. Iestra fra Oslo tingrett bemerket at IT-avdelingen deres ikke hadde mottatt rapporter om hendelser knyttet til den aktuelle problemstillingen, noe som indikerte en mulig mangel på informasjon og koordinering mellom ulike avdelinger.

Situasjonen understreket viktigheten av robuste IT-systemer og en effektiv kommunikasjonsstruktur i krisetider. Problemet med politiets IT-systemer ble senere forklart av politiet selv. Årsaken til driftsstansen på rundt 30 minutter, og den påfølgende tregheten, var en feil under en test av reservestrøm ved et av deres datasentre. Denne hendelsen understreker sårbarheten i kritiske infrastruktursystemer og behovet for grundig testing og sikkerhetsrutiner.

Til tross for de alvorlige forstyrrelsene, forsikret vaktsjef Kristin Berggård ved Politiets situasjonssenter at nødnummer og 02800 ikke var berørt, noe som sikret at innbyggere kunne komme i kontakt med politiet som normalt. Dette var en viktig beroligende melding midt i kaoset. På Gardermoen førte problemene til lange køer, noe som førte til at reisende måtte vente i over en time. Grensekontrollørene ble tvunget til å manuelt notere passopplysninger i hvert enkelt pass, noe som forsinket behandlingen av passasjerer og forverret situasjonen ytterligere.

Flere banker, inkludert Handelsbanken, opplevde også IT-problemer onsdag. Kunder rapporterte om problemer med å logge seg inn i nett- og mobilbanken, noe som understreker den generelle sårbarheten i IT-infrastrukturen og behovet for robusthet og redundans i alle kritiske systemer. Geir Remman, kommunikasjonssjef i Tieto, bekreftet at hendelsen hos politiet ikke hadde noe å gjøre med deres systemer, noe som bidro til å avklare årsaken til problemene og hindre spredning av feilinformasjon.

Hendelsen understreker behovet for robuste IT-systemer og gode beredskapsplaner, spesielt for kritiske tjenester som politiet og rettsvesenet. Hendelsen avslørte også svakheter i informasjonsflyten og koordineringen mellom ulike avdelinger og etater. Det er viktig å lære av slike hendelser for å forbedre systemene og sikre at de er bedre rustet til å håndtere fremtidige kriser. Opplevelsen på Gardermoen og de forsinkelsene som fulgte, illustrerer de praktiske konsekvensene av IT-problemer. Den fremhever hvor viktig det er med velfungerende systemer for å opprettholde effektiviteten i viktige offentlige tjenester. Hendelsen understreker også viktigheten av å prioritere testing og vedlikehold av IT-infrastruktur for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.





