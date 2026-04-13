Strømtest ved datasenter slo ut politiets IT-systemer – Konsekvenser for rettsvesenet og Gardermoen

En test av strømforsyningen ved et datasenter forårsaket omfattende IT-problemer for politiet, noe som førte til problemer i rettssalen og lange køer på Gardermoen. Hendelsen understreker sårbarheten i kritiske IT-systemer.

En test av strømforsyningen ved et datasenter førte til omfattende problemer for politiets IT-systemer onsdag morgen. Hendelsen fikk konsekvenser både for rettsvesenet, med problemer i rettssalen, og for flytrafikken på Gardermoen , hvor passasjerer opplevde lange køer. Problemene oppsto som følge av en feil under en rutinemessig test av reservestrøm ved et av politiets datasentre. Systemene var nede i omtrent 30 minutter, og selv etter at de kom opp igjen, opplevde brukerne treghet.

Denne situasjonen understreker den kritiske avhengigheten av IT-systemer i moderne samfunn og de potensielle konsekvensene når disse systemene svikter. Flere kilder rapporterte om problemene. Digi var til stede i Oslo tingrett under Sopra Steria-saken da politiadvokat Nesland opplevde utfordringene. Hun fikk ikke tilgang til politiets filområde, noe som hindret tilgangen til dokumentarkiv og bevismateriale. Verken Henrik Nielsen eller Markus Iestra, kommunikasjonsrådgivere i henholdsvis Politidirektoratet og Oslo tingrett, var umiddelbart klar over omfanget av problemene da Digi kontaktet dem. Nielsen forklarte at problemet gjaldt hele landet og ville derfor sannsynligvis også påvirke rettsvesenet. Han pekte på utfordringene som kan oppstå i retten når politiets IT-systemer er nede, spesielt hvis man ikke har forberedt seg ved å ta ut nødvendige dokumenter på forhånd. Iestra bekreftet at IT-avdelingen ikke hadde rapportert om hendelser knyttet til problemstillingen. Politiets situasjonssenter forsikret at nødetatene, inkludert nødnummeret og 02800, ikke var berørt, slik at publikum kunne kontakte politiet som normalt. Hendelsen påvirket også flytrafikken, med rapporter om lange køer på Gardermoen og grensekontrollører som måtte notere passopplysninger manuelt. Denne hendelsen er en påminnelse om sårbarheten i kritiske infrastrukturer og behovet for robuste systemer og gode beredskapsplaner. Politiet har senere forklart at årsaken til problemene var en feil under en test av reservestrøm ved et av sine datasentre. Dette understreker viktigheten av å teste kritisk infrastruktur regelmessig, men også behovet for å sikre at disse testene ikke forårsaker forstyrrelser i viktige tjenester. I tillegg til politiets problemer, opplevde flere banker, inkludert Handelsbanken, IT-trøbbel samme dag, noe som ytterligere understreker viktigheten av pålitelige IT-systemer i ulike sektorer. Geir Remman, kommunikasjonssjef i Tieto, bekreftet at hendelsen hos politiet ikke var relatert til deres systemer. Hendelsen fremhever behovet for å investere i robuste og pålitelige IT-systemer, samt for omfattende beredskapsplaner for å minimere konsekvensene av eventuelle systemfeil. Det er også viktig å vurdere de langsiktige implikasjonene av slike hendelser, inkludert behovet for å beskytte kritisk infrastruktur mot angrep og forstyrrelser.





