Strømtest ved datasenter slo ut politiets IT-systemer – forsinkelser ved rettssalen og Gardermoen

En test av strømforsyningen ved et datasenter førte til omfattende problemer for politiets IT-systemer, noe som forårsaket forsinkelser i rettssalen og på Gardermoen. Flere banker opplevde også problemer.

En test av strømforsyningen ved et datasenter førte til omfattende problemer for politiets IT-systemer onsdag morgen. Dette resulterte i forstyrrelser både i rettssalen og ved Gardermoen flyplass, med forsinkelser og manuelle prosedyrer. Systemene kom delvis tilbake i drift rundt klokken ni, men treghet vedvarte i en periode. Årsaken til utfallene ble først ikke umiddelbart klarlagt.

Hendelsen illustrerer den kritiske avhengigheten av IT-infrastruktur i moderne samfunn og de potensielle konsekvensene av tekniske feil. Under Sopra Steria-rettssaken i Oslo tingrett, opplevde politiadvokat Nesland problemer med å få tilgang til politiets filområde, noe som hindret tilgang til viktige dokumenter og bevismateriale. Verken Henrik Nielsen fra Politidirektoratet eller Markus Iestra fra Oslo tingrett var umiddelbart informert om situasjonen da Digi kontaktet dem. Nielsen bekreftet at problemet var landsdekkende og ville påvirke rettsvesenet. Han forklarte at manglende tilgang til politiets IT-systemer kunne skape utfordringer i retten, spesielt hvis nødvendig dokumentasjon ikke var forberedt på forhånd. Iestra opplyste senere at årsaken til driftsstansen og tregheten skyldtes en feil under en test av reservestrøm ved et av politiets datasentre. Vaktsjef Kristin Berggård ved Politiets situasjonssenter forsikret at nødsamtaler og 02800-tjenesten ikke var berørt, og at publikum kunne kontakte politiet som normalt. På Gardermoen opplevde reisende lange køer og ventet i over en time. Grensekontrollørene måtte manuelt registrere passopplysninger, noe som forårsaket betydelige forsinkelser. Hendelsen understreker behovet for robuste redundanssystemer og beredskapsplaner for å minimere konsekvensene av IT-svikt. I tillegg til politiets problemer, opplevde flere banker, inkludert Handelsbanken, tekniske problemer onsdag. Kunder rapporterte problemer med å logge inn i nett- og mobilbanken. Geir Remman, kommunikasjonssjef i Tieto, bekreftet at politiets hendelse ikke var relatert til deres systemer. Denne hendelsen understreker den økende sårbarheten i samfunnet for tekniske feil og viktigheten av å ha robuste IT-løsninger og beredskapsplaner. Kommentarfeltet på Ifrågasätt krevde innlogging med BankID for å kommentere, og brukere kunne velge å kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Denne hendelsen illustrerer også hvordan tekniske problemer kan påvirke ulike sektorer samtidig, og viktigheten av effektiv kommunikasjon og koordinering mellom ulike instanser i krisesituasjoner





