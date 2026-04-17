Stredet i Hormuz åpnes opp for handel – Markedet reagerer med lettelsesrally

Irans utenriksminister bekrefter at Hormuzstredet vil forbli åpent for kommersiell trafikk under våpenhvilen med Libanon. President Trump bekrefter dette på Truth Social og understreker at den amerikanske marineblokaden mot Iran fortsetter frem til en avtale er ferdigforhandlet. Nyhetene utløser et kraftig lettelsesrally i finansmarkedene, med oljeprisen som faller markant og aksjeindeksene på Wall Street som når nye høyder. Eksperter advarer imidlertid mot for raske handler og understreker at utviklingen avhenger av den videre dialogen.

En avgjørende utvikling i Midtøsten har sendt sjokkbølger gjennom de globale finansmarkedene. Iran s utenriksminister, Seyed Abbas Araghchi, har offentliggjort via meldingstjenesten X, tidligere kjent som Twitter, at Hormuzstredet vil opprettholde sin åpenhet for kommersielle fartøy gjennom hele den pågående våpenhvile n. Denne våpenhvile n ble nylig inngått mellom Israel og Libanon torsdag, og Araghchis uttalelse gir en viktig forsikring om fri ferdsel i en kritisk transportåre.

President Donald Trump tok raskt til sin egen sosiale medieplattform, Truth Social, for å takke Iran for denne avgjørelsen. Han fremhevet at stredet er «fullstendig åpent og klart for forretninger og full passasje». Disse uttalelsene ble imidlertid fulgt opp av en mer nyansert melding fra Trump angående den amerikanske marineblokaden mot Iran. Han presiserte at blokaden vil fortsette «i full kraft» frem til en endelig avtale med landet er fullstendig forhandlet frem. Trump uttrykte samtidig en forventning om at denne prosessen bør gå relativt raskt, da han hevder de fleste sentrale punktene allerede er avklart. Reaksjonen i markedet var umiddelbar og kraftig. Wall Street opplevde en betydelig oppgang, med ledende indekser som steg til nye rekordnivåer kort tid etter nyheten om åpningen av Hormuzstredet. Denne positive utviklingen ble tolket som et tegn på lettelse over redusert geopolitisk spenning. Samtidig har flere markedsanalytikere uttrykt forsiktighet og advart mot å handle for raskt på slike nyheter. Victoria Fernandez fra Crossmark Global påpekte overfor Bloomberg TV at hun «ikke ville handlet på disse overskriftene» og anbefalte å observere hvordan situasjonen utvikler seg før eventuelle justeringer i porteføljene. Ole Hvalbye fra SEB beskrev situasjonen som et «ganske heftig lettelsesrally», og påpekte den voldsomme prisbevegelsen som fant sted på få minutter. Han understreket at spørsmålet om vedvarenhet avhenger av den videre dialogen mellom partene. «Det er tydelig at dette varer ut den pågående våpenhvilen. Det er ikke nødvendigvis noe som varer over tid. Men det er en veldig stor lettelse i markedet, mange har nok ønsket seg å høre noe slikt som dette. Dette har man ventet på», uttalte Hvalbye. Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) viste en tydelig nedgang og falt over 7 prosent siden midnatt, og kostet 90,5 dollar i skrivende stund. Ved stengetid på Wall Street dagen før lå oljeprisen over 98 dollar per fat. Denne prisreduksjonen reflekterer den reduserte frykten for forstyrrelser i oljeforsyningen som følge av åpningen av Hormuzstredet. Håpet om en fredsavtale har vært en sterk drivkraft for aksjemarkedet de siste dagene. Indeksene S&P 500 og Nasdaq har sett betydelige økninger denne uken, med henholdsvis 3,3 og 5,2 prosent, og har nådd nye rekorder. Anthony Saglimbene fra Ameriprise Financial forklarte til CNBC at markedet ser ut til å ha beveget seg bort fra et «verste scenario» og ser nå en vei for USA og Iran til å avslutte konflikten. Under onsdagens handel brøt S&P 500-indeksen for første gang 7.000 poeng, mens Nasdaq Composite passerte 24.000 poeng for første gang. Denne brede oppgangen har også omfattet de såkalte «Magnificent Seven»-aksjene, som har vist en sterk prestasjon. Hormuzstredet er en strategisk viktig flaskehals for eksport av olje og gass fra flere land i Midtøsten. En stengning eller alvorlig forstyrrelse av stredet ville hatt vidtrekkende konsekvenser for den globale energiforsyningen og prisene. Derfor er nyheten om dets fortsatte åpenhet, selv under en begrenset våpenhvile, en betydelig lettelse for markedsaktørene og har potensial til å påvirke den globale økonomien positivt dersom spenningene fortsetter å avta





