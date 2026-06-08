Streik avverget: Enighet i sokkeloppgjøret etter overtidsmekling

Over tre og en halv time på overtid kom partene til enighet i sokkeloppgjøret. 617 arbeidere var klare til å streike, men avtalen sikrer lønnsøkning og bedre tillegg for offshoreansatte.

Over tre og en halv time på overtid ble partene i sokkeloppgjør et enige om en ny avtale. Streik ble dermed avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet etter intense forhandlinger som varte langt utover fristen.

Totalt 617 arbeidere sto klare til å gå ut i streik fra fredag dersom meklingen hadde endt med brudd. Forhandlingsleder for Offshore Norge, Elisabeth Brattebø Fenne, uttalte at partene hadde strukket seg langt, men måtte forholde seg til rammen fra frontfaget tidligere i vår. Hun beskrev forhandlingene som krevende. Avtalen innebærer en generell økning i lønn og tillegg.

Skift- og nattillegg øker med henholdsvis 5 og 8 kroner per time. Det er også gjort justeringer på variable tillegg samt noen tekniske endringer i avtalene. Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne, nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Styrke og Safe-leder Raymond Midtgård uttrykte i en felles uttalelse at de ved å stå sammen har oppnådd et bedre resultat enn de ville klart hver for seg.

De understreket at meklingen førte fram og at de dermed sikrer å opprettholde og øke kjøpekraften til medlemmene på sokkelen. Resultatet gir en forbedring av arbeidsvilkårene og et samlet økonomisk resultat som er i linje med frontfagsrammen. Bakgrunnen for sokkeloppgjøret er de årlige lønnsforhandlingene i petroleumssektoren, som ofte blir sett som en indikator for andre bransjer. Frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri setter rammen, har vært førende.

Partene har stått langt fra hverandre, men etter flere runder med mekling klarte de å unngå en omfattende streik som ville ha rammet olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Dette er tredje året på rad at partene har kommet til enighet i overtid. Avtalen gjelder for om lag 20.000 offshoreansatte, og den forventes å ha betydning for andre tariffområder i tiden fremover. Lederne, Safe og Styrke representerer til sammen et bredt spekter av arbeidstakere på sokkelen, fra ingeniører til servicepersonell.

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