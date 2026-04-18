Streik i hotell- og restaurantbransjen henger i en tynn tråd – forhandlinger på overtid

Faren for streik blant hotell- og restaurantarbeidere er fortsatt uavklart. Fellesforbundet og Parat forhandler på overtid med NHO Reiseliv etter at fristen ved midnatt ble brutt. En eventuell streik kan ramme over 1900 ansatte ved en rekke kjente hoteller og restauranter.

Faren for streik i hotell- og restaurantbransjen henger fortsatt i luften natt til søndag. Forhandlingene mellom Fellesforbundet , Parat og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Reiseliv pågår på overtid etter at den opprinnelige fristen ved midnatt ikke ble overholdt. Begge fagforeningene bekreftet kort tid etter midnatt at de fortsetter arbeidet med å finne en løsning sammen med NHO Reiseliv.

Lars Petter Larsen, forhandlingsleder i Parat, uttalte i en pressemelding at de fortsetter samtalene for å se om det er mulig å minske gapet mellom partenes krav. Han understreket at de ikke vil gi seg før alle muligheter for en enighet er fullstendig utforsket. Fellesforbundet meldte også at de ikke har klart å komme til en enighet om en ny tariffavtale for de ansatte i hotell- og restaurantsektoren, og at forhandlingene derfor fortsetter utover natten.

Dersom partene ikke lykkes med å komme til en enighet, vil dette resultere i en streik. Parat har varslet at de vil ta ut 295 medarbeidere i streik fra søndag morgen dersom deres krav ikke blir innfridd. Fellesforbundet har varslet en betydelig større streik, der hele 1627 ansatte kan bli tatt ut i streik. En eventuell streik vil i første omgang ramme en rekke sentrale hoteller og virksomheter som er omfattet av Riksavtalen. Denne avtalen gjelder for ansatte innen hotell, restaurant, servering og catering.

En rekke kjente hoteller og restauranter, spesielt i Oslo og Bergen, vil bli direkte berørt av en streik. Både Parat og Fellesforbundet har offentliggjort lister over hvilke bedrifter som vil bli rammet. Blant hotellene og bedriftene som Fellesforbundet har listet opp, finner vi Thon Hotel Bristol Bergen, Bryggeloftet i Bergen og Hotel Bergen Airport. I Oslo inkluderer listen blant annet The Hub, Hotel Bristol og restauranten ved Ikea Furuset. Parat vil på sin side ramme ansatte ved prestisjetunge steder som Oslo Plaza Hotel, Grand Hotel og Amerikalinjen ved Jernbanetorget.

Det understrekes også fra Parats side at en eventuell streik kan trappes opp ytterligere med kun fire dagers varsel, noe som indikerer en potensiell eskalering av konflikten dersom det ikke oppnås en enighet.

Situasjonen er fortsatt uavklart, og utfallet av de pågående forhandlingene vil avgjøre om tusenvis av ansatte i en av Norges viktigste servicebransjer legger ned arbeidet. Konsekvensene av en slik streik kan være betydelige, ikke bare for de direkte involverte arbeidstakerne og arbeidsgiverne, men også for reiselivsnæringen generelt og for forbrukerne som planlegger opphold eller arrangementer på de berørte stedene. Myndighetene og andre aktører følger utviklingen tett, i håp om at partene finner en løsning som unngår en arbeidskonflikt. Det er et sterkt ønske fra alle kanter om å unngå en streik som vil forstyrre viktige tjenester og medføre økonomiske tap for bransjen som allerede har vært gjennom utfordrende perioder. Den forlengede forhandlingen vitner om at det er betydelige uenigheter som skal løses, men også at viljen til å finne en løsning fortsatt er til stede. Nå handler alt om hvorom partene kan nærme seg hverandre nok til å unngå en konflikt som vil ha vidtrekkende konsekvenser





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

