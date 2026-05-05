Streik i hotellnæringen rammer cupfinalegjester i Oslo

Flere hoteller i Oslo, inkludert Scandic på St. Olavs plass, er rammet av streik før cupfinalen på Ullevaal. Gjester risikerer endringer eller kansellering av oppholdet sitt, mens Scandic forsøker å løse situasjonen i dialog med de berørte. Supporterklubber viser støtte til streikende ansatte.

Streik en i hotellnæring en rammer flere hoteller i Oslo, blant annet Scandic på St. Olavs plass, akkurat før cupfinalen på Ullevaal lørdag. Gjester som har bestilt og betalt i god tid, risikerer å få hotelloppholdet sitt endret eller kansellert.

Kommunikasjonssjef Lars Vestad i Scandic bekrefter at situasjonen er krevende på grunn av redusert bemanning og høy pågang, både på grunn av cupfinalen og Holmenkollstafetten denne helgen. – Vi har stor forståelse for frustrasjonen til de som blir berørt, og beklager situasjonen på det sterkeste. Streiken er dessverre utenfor vår kontroll, sier Vestad. Han opplyser at Scandic forsøker å løse situasjonen i dialog med gjestene, blant annet ved å flytte opphold til andre hoteller i nettverket.

Leder i Glimts supporterklubb J-feltet, Thomas Solberg, sier han ikke har hørt om noen supportere som har mistet reservasjonen sin ennå. – Det er veldig ubeleilig, men vi skal stå side ved side med de som streiker for bedre betingelser, sier han. Streiken har vært en pågående konflikt mellom arbeidsgivere og fagforeninger, og har nå intensifisert seg med flere hoteller som må redusere kapasitet.

Vestad understreker at Scandic jobber aktivt for å minimere ulempene for gjestene, men at situasjonen er vanskelig å håndtere. – Vi oppfordrer alle gjester til å holde seg oppdatert på vår hjemmeside eller kontakte oss direkte for å få oppdateringer om deres opphold, sier han. Samtidig oppfordrer fagforeningene til solidarisering med de streikende arbeiderne, og flere supporterklubber har uttrykt støtte til streiken.

– Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon for både gjester og ansatte, men vi tror på at en sterk fellesfront vil føre til bedre løsninger for alle, sier Solberg





