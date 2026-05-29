Streik i Kommune-Norge: Enighet om bedre arbeidsvilkår for ansatte

Enighet er nådd i streiken i Kommune-Norge, med bedre arbeidsvilkår for rundt 10.000 ansatte. KS, LO, YS, Unio og Akademikerne har nådd enighet om en reallønnsvekst og bedre arbeidstidsavtaler. Streiken gjelder 14 av landets 15 fylker og 356 av landets 357 kommuner, med unntak av Oslo kommune som forhandles i et eget oppgjør.

Det var fare for at rundt 10.000 ansatte i Kommune-Norge kunne gå ut i streik allerede fredag morgen. – Det er gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og fått stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier Trond Ellefsen, leder i YS Kommune og forbundsleder i Delta. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder Tonje Leborg i Akademikerne kommune. – Vi har reddet arbeidstidsavtalen i skolen, og vi har stått imot presset på endringer i arbeidstidsorganiseringen i helse. Samtidig får våre medlemmer reallønnsøkning, sier Unios forhandlingsleder, Geir Røsvoll.

– Hele laget av ansatte får bedre råd. Samtidig har vi stoppet arbeidsgivers krav om å ensidig fastsette turnus og arbeidstid, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder av LO Kommune og Fagforbundet. Innenfor frontfagsramme Kommuneoppgjøret er mellom KS som arbeidsgiver og LO, YS, Unio og Akademikerne som arbeidstakere, og det gjelder 14 av landets 15 fylker og 356 av landets 357 kommuner. Oslo kommune er et eget tariffområde og behandles derfor i et eget oppgjør. Der forhandles det fortsatt natt til fredag





