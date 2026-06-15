Streik i Offshore Norge: 154 medlemmer går ut i streik etter brudd med Safe

Offshore Norge har kommet til enighet med Styrke, men det har ikke vært like vellykket med Safe. 154 medlemmer under brønnserviceavtalen går ut i streik etter at det ble brudd i meklingen.

Mens Offshore Norge kom til enighet med Styrke , ble det brudd i meklingen med Safe . Dermed går 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokka 5 natt til mandag.

I første uttak er det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og DeepOcean som tas ut. Vi kan ikke akseptere utviklingen og hadde klare forventninger før årets oppgjør om at trenden måtte snus. Vi havner bak økonomisk, samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en melding.

I tillegg til flere medlemmer i bedriftene som er omfattet av førsteuttaket, tas også en del medlemmer ansatt i Cactus, Vetco Gray Scandinavia og Baker Hughes ut i et eventuelt andreuttak fra torsdag morgen. Dette uttaket omfatter 224 medlemmer. Det har vært en tøff mekling, men vi har fått ett godt resultat.

Vi har sikret medlemmene på sokkelen et solid lønnsløft - og tatt et viktig steg for å tette gapet til de andre avtalene, sier forbundsleder Frode Alfheim i en melding. De to forbundene har likevelgende avtaler, opplyser Offshore Norge. Det var en krevende mekling, vi er derfor tilfredse med at det lyktes å få til en løsning med Styrke. Vi er skuffet over at det ikke ble oppnådd enighet med Safe, sier forhandlingsleder Elisabeth Brattebø Fenne i Offshore Norge





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