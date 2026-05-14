Streik i restaurant- og hotellbransjen: Kan 17.mai-festene på Grand Hotel i Oslo foregå som vanlig?

Parat og Fellesforbundet har varslet streik i restaurant- og hotellbransjen, og streiken har vart fra 19. april. Dersom partene ikke kommer til enighet, er nasjonaldag også streikedag. Parat har anklaget Grand Hotel for streikebryteri, og hotellet har avvist at de er streikebrytere. Scandic Norge har også kommentert situasjonen, og vil følge planene sine så langt det lar seg gjøre.

Om få dager kommer barnetoget til å vandre nedover Karl Johans gate, forbi blant andre Grand Hotel - der en av landets mest kjente fester for norsk finanseliten har funnet sted i en årrekke.

Men om det vil sitte streikevakter utenfor mens toget passerer, er uklart. Dersom partene i restaurant- og hotellbransjen ikke kommer til enighet, er Parat og Fellesforbundet klare: nasjonaldag er også streikedag. - Ja, vi tar ikke fri! sier faglig sekretær Per Syversen i Fellesforbundet til E24. Streiken har vart fra 19. april, og er trappet opp i flere omganger.

Fra mandag denne uken er 4152 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat har anklaget Grand Hotel for streikebryteri. Ifølge en pressemelding mener fagforeningen at de sitter på dokumentasjon som viser at hotellet har satt inn store mengder ekstrahjelper, trainees og nyansatte for å minske konsekvensen av streiken. Grand Hotel er eid av Eiendomsspar, hvor Ringnes-familien er majoritetseier.

Det er nettopp Christian Ringnes som i mange år har arrangert 17.mai-feiring på hotellet, sammen med nylig avdøde milliardær Stein Erik Hagen. Hotellkjeden Scandic drifter hotellet. - Om Christian Ringens skal holde festen sin på Grand, så er det ved bruk av streikebryteri siden alle untatt bankettsjefen er i streik, sier forhandler Lars Petter Larsen i Parat. - Kommenterer aldri private selskaper Distriktsdirektør Ellen Ravnå i Scandic Oslo, avviser at de er streikebrytere.

- Vi forholder oss til spillereglene som gjelder under streiken, og bedriver ikke streikebryteri. Vi kommenterer aldri private selskaper på våre hoteller, men på generelt grunnlag kan vi si at vi har tilpasset en rekke arrangementer og redusert tilbudet grunnet den krevende situasjonen vi står i.

- Vi står i en krevende situasjon med den pågående streiken, men vi jobber hardt for å ta imot de som har booket opphold på hotellene våre og for å gjennomføre det som er planlagt av arrangementer, sier kommunikasjonssjef Lars Vestad i Scandic Norge. - Grand Hotel i Oslo har jo lange 17.mai tradisjoner, vil de foregå som vanlig i år? Hva med Hotel Norge i Bergen? Og Scandic hotellene i Trondheim?

- Vi har sterke 17. mai-tradisjoner på disse stedene, og vi vil følge planene våre så langt det lar seg gjøre. Der det blir behov for justeringer, vil vi gjøre dette i tett dialog med gjestene våre, sier Vestad





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Restaurant- Og Hotellbransjen Streik Parat Fellesforbundet Grand Hotel 17.Mai-Festene Streikebryteri Scandic Norge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lønnsoppgjøret går videre til mekling hos RiksmeklerenPartene, blant annet handlerorganisasjonen Parat, er fortsatt ikke enige om lønnsomfraganalysen for ansatte innen handel og service. Parat krever høyere lønn og bedre ordninger for folk som blir syke eller skal ha barn. Dersom meklingen ender i brudd, kan ansatte ta streik, som kan ha konsekvenser for vanlige kunder med tregere vareleveranser og dårligere kundeservice.

Read more »

Brudd i forhandlingene mellom NHO og Parat: Kan bli butikkstreikPartene ble ikke enige. Før en eventuell streik skal det mekles.

Read more »

Streik på UiB kan føre til stengning av Universitetsmuseet15 renholdere ved UiB er tatt ut i streik etter at Norsk Arbeidsmandsforbund trappet opp streiken, og streiken kan føre til at Universitetsmuseet må holde stengt for publikum. Streiken varer fra 13. mai til 15. mai, og museet holdes åpent lørdag 16. mai og søndag 17. mai.

Read more »

Brudd i oljeserviceoppgjøretKan bli streik på norsk sokkel.

Read more »