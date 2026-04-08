Streikefare i frontfagsoppgjøret: Fristen nærmer seg

Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri har brutt sammen, og meklingen er i gang med en kritisk frist. Over 30.000 industriarbeidere kan bli tatt ut i streik hvis ikke partene kommer til enighet. Viktige krav om reallønnsvekst og forskuttering av sykelønn står sentralt.

Våren er i anmarsj, og med den kommer lønnsoppgjør et. Frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri har møtt en vegg, og forhandlingene før påske endte med brudd. Nå er meklingen i gang med en kritisk frist: lørdag 11. april ved midnatt. Over 30.000 industriarbeidere står klare, med Fellesforbundet som krever reallønnsvekst og at private arbeidsgivere skal forskuttere sykelønnen etter arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Dette møter motstand fra NHO og Norsk Industri, som mener at utbetaling av sykepenger er Navs ansvar, ikke bedriftenes. De ønsker også mer rom for lokale forhandlinger tilpasset den enkelte bedrifts situasjon. En streik vil ramme bredt hvis ikke partene kommer til enighet. I verste fall vil 33.237 industriarbeidere organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik fra mandag. Bedrifter som Fosdalen AS i Steinkjer og Aker Solutions i Verdal vil merke de største uttakene, men også mindre bedrifter som Midt Norsk Stillas, T.N. Vangs, Lafopa, Steinkjer Mekaniske og El-Tjeneste vil bli berørt. Det hersker en viss bekymring blant de ansatte, spesielt på grunn av den pågående høye aktiviteten ved flere av bedriftene. Karl Martin Aas Østby, leder for Verkstedklubben ved Aker Solutions i Verdal, uttrykker skepsis. Han påpeker at forhandlingene låste seg raskt, og optimismen er lav. Likevel håper han på en løsning. Stemningen er preget av en blanding av realisme og forberedelse. Ved Aker Solutions i Verdal kan 652 ansatte bli tatt ut i streik hvis ikke partene kommer til enighet. Østby forklarer at den travle hverdagen på verftet har dempet fokus på forhandlingene, men klubben er forberedt med streikeprotokoller og lister. Han understreker viktigheten av både lønnskravet og kravet om forskuttering av sykepenger, og ser begge som viktige fra et solidarisk perspektiv. Bjørn Rygg, daglig leder i bemanningsselskapet Fosdalen AS i Steinkjer, er mer positiv. Han er betinget optimist og tror på en løsning i meklingen, men selskapet er forberedt på en eventuell streik. Rygg påpeker at Fosdalen AS, med sine godt over 700 ansatte, har erfaring med streiker og er klare til å håndtere situasjonen. Han fokuserer på å sikre at informasjonen flyter og at alt går riktig for seg dersom det blir nødvendig. Dette lønnsoppgjøret er viktig ikke bare for de direkte involverte, men også for å sette presedens for fremtidige forhandlinger. Utfallet vil påvirke både lønnsnivået og arbeidsforholdene i industrien, og spesielt vil spørsmålet om arbeidsgiveres ansvar for sykepenger være avgjørende. For de ansatte ved Aker Solutions og Fosdalen AS, og for de tusenvis av andre som kan bli berørt, er helgen avgjørende. Hverken arbeidsgivere eller ansatte ønsker en streik, men begge parter er klare til å kjempe for sine krav. Meklingsprosessen er nå i fokus, og utfallet vil vise om partene kan finne en felles løsning eller om industrien vil oppleve en omfattende arbeidsstans





