Streikefare i industrien: Tusenvis kan bli tatt ut i streik

Fellesforbundet og Norsk Industri forhandler om en ny tariffavtale. Blir de ikke enige, kan over 33 000 industriarbeidere bli tatt ut i streik. Flere bedrifter, inkludert Aker Solutions, Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime og Aibel kan bli rammet. Ansatte ved Andresen Karosseri har allerede streiket i tre uker.

Utenfor Andresen Karosseri torsdag var det tett mellom refleksvestene. Klubbleder Oda Marita Sæland (28), som jobber med dekkskift, polering og stell av biler, streiker for å få en tariffavtale. Hun mener det er en selvfølge i 2026. Sammen med fire andre ansatte ved bilforretningen i Ski er hun tatt ut i streik. Flere fagforeningsmedlemmer møtte opp for å vise støtte med appeller, sang og slagord. Denne markeringen er en forsmak på hva som kan skje mandag.

Riksmekleren mekler mellom Fellesforbundets Christian Justnes og Norsk Industrileder Harald Solberg, som har frist til midnatt lørdag. Dersom de ikke kommer til enighet, vil Fellesforbundet ta ut 33.237 industriarbeidere ved 979 bedrifter i streik fra mandag. Blant bedriftene som kan bli rammet er Aker Solutions, Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime og Aibel. Avdelingsleder Diyar Hakki og organisasjonsarbeider Kenneth Sandberg ved Fellesforbundets avdeling 1 forbereder seg på streik i Lillestrøm. De pakker refleksvester og informasjonsbrosjyrer for å sendes ut til alle arbeidsplassene, og de melder om stor streikevilje blant medlemmene. Hakki påpeker at lønn og økt kjøpekraft er sentrale spørsmål for medlemmene. Streik er sjeldent for medlemmene i frontfaget, men de opplever et press på kjøpekraften og har høyere forventninger enn på lenge. Hakki håper på en løsning, men understreker at streik er en reell mulighet dersom resultatet ikke er godt nok, og medlemmene forventer et oppgjør som merkes i lommeboken. Fellesforbundets leder Christian Justnes presiserte tidligere at målet er å unngå streik, men at de vil gå til streik dersom det ikke oppnås et godt nok resultat, noe som ville ramme arbeidsgiverne hardt. Administrerende direktør i Norsk Industri, Harald Solberg, har tidligere uttalt at forskuttering av sykepenger er et prinsipielt spørsmål, spesielt for mindre bedrifter som kanskje ikke har kapasitet til å håndtere krav mot Nav. Oda Marita Sæland har streiket i over tre uker, og er optimistisk. Hun mener en tariffavtale handler om medbestemmelse og muligheten til å påvirke saker. Hun ønsker et godt samarbeid med ledelsen, og ser tariffavtalen som en vei til dette. Sæland og de andre streikende har fått mye støtte fra kunder, andre fagorganisasjoner og sosiale medier. Styreleder ved Andresen Karosseri AS, Joachim Andersen, sier at bedriftens høyeste prioritet er å sikre lønnsomhet, fremtidig drift og arbeidsplasser. Han er positivt innstilt til tariffavtale, men påpeker at det per i dag ikke er økonomisk handlingsrom til å øke personalkostnadene. For å innføre AFPAvtalefestet pensjon må man se på alle ytelser under ett, gjerne i forbindelse med lønnsoppgjøret, og sikre at alle ansatte blir hørt og involvert. Han legger til at det totale lønnsnivået, helseforsikring og OTPObligatorisk tjenestepensjon er høyere enn tariff, og at de opplever å være en attraktiv arbeidsplass. I Lillestrøm er det hektisk aktivitet på kontoret til Fellesforbundet. Refleksvester og informasjonsbrosjyrer pakkes ned for utsendelse til de mange arbeidsplassene som kan bli berørt av streik. Stemningen er preget av forventning og en sterk vilje til å stå sammen for å oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår. De ansatte er klare på at de ønsker en løsning som merkes positivt i lommeboken. Det er tydelig at streiken ikke bare handler om lønn, men også om medbestemmelse og retten til å bli hørt. Striden om sykepenger og tariffavtaler er viktig for industriarbeiderne. Dette er en kamp for rettferdighet og bedre arbeidsforhold





