Strenge droneforbud under fotball-VM i USA

De amerikanske myndighetene innfører omfattende forbud mot bruk av droner rundt vm-stadioner og supporterarrangementer. Reglene medfører store begrensninger for luftfart og lovbrudd kan føre til betydelige straffer.

Forbud mot droner over kamper og arrangementer er blant tiltakene USA iverksetter for å øke sikkerheten under fotball-VM. Under vm-kamploppene er det totalforbud mot å drive med fly og droner innenfor en radius på 5,6 kilometer rundt stadionene og opp til 900 meter over bakken, med mindre man har fått spesialtillatelse.

Detteopplyser den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA. Målet er å beskytte luftrommet i en tid da fans fra hele verden samler seg på stadioner og til offentlige arrangementer i vertsbyene. For supporterarrangementer som arrangeres på og i nærheten av stadioner, vil forbudssonen strekke seg 1,85 kilometer og til 300 meters høyde. FAA-sjef Bryan Bedford understreker at myndighetene vil benytte alle tilgjengelige verktøy for å håndheve reglene.

Både FAA og FBI advarer at overtredelser kan føre med seg alvorlige konsekvenser, inkludert bøter på opp til en million kroner, inndragning av utstyr og føderale tiltaler. FBI-agent Aaron Hope i Atlanta sier at det primære fokuset er å formidle at dette er dronefrie soner, og at de har teknologien til å identifisere og iverksette tiltak mot ulovlige droner dersom det skulle være nødvendig.

Disse sikkerhetstiltakene er en del av et større bildet av å sikre en trygg og uforstyrret vm-opplevelse for deltakere og publikum





