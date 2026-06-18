Strenge regler for utelivet under Fotball-VM: Naboer og utesteder i konflikt

Under Fotball-VM i Qatar møter utesteder i Oslo på strenge kommunale regler for utendørs visning av kamper og skjenking. Mens nabostøtte er til stede hos enkelte, føler utelivsaktører at reglementet er for rigid under en historisk begivenhet som samler folkelig glede. Kommunen insisterer på at reglene må ivaretas for å sikre likebehandling og nattero for innbyggerne.

Under Fotball-VM 2022 i Qatar står det norske utelivet overfor en rekke utfordringer knyttet til regler for skjenking ogvisning av kamper utendørs. Mens enkelte steder som Sukkerbiten i Bjørvika måtte velge å ignorere kommunens forbud mot visning av VM-kamper utendørs på grunn av nattero, har andre utesteder som Nieu på Grünerløkka fått tillatelse til å vise kampene men med strenge tidsbegrensninger.

Næringsetaten i Oslo har gitt Nieu beskjed om at uteserveringen må stenge klokken 22 på hverdager og 23 i helgene, noe som betyr at gjester må forlate området midt underkampen, selv om innendørs servering og oppfølging av kampen kan fortsette døgnet rundt. Daglig leder Johan H. Haanes ved Nieu mener dette er en underlig løsning der kommunen tillater døgnåpent innendørs men krever stenging av uteserveringen tidlig for å ivareta naboers nattero.

Han har foreslått tiltak som ekstra bemanning, lavere lyd og skjenkestopp, men også forslag om å la gjester se ferdig kampen uten alkohol er avvist. På nabosiden er reaksjonene delte. Nabo Håkon, som besøker utestedet med sine sønn for å oppleve pub-stemning, mener mesterskapet er en historisk begivenhet som samler folk, og at litt ekstra støy bør tåles.

Han illustrerer at jubelropene fra Nieu høres i nabolaget, men at familien synes det er gøy og en del av den spesielle atmosfæren. På den annen side har Samuel Wilhelm Atenssia, daglig leder ved Pokalen på Grünerløkka, også erfaringer med restriktive regler. Hans utested får vise kamp én time lenger enn Nieu, men han peker på at reglene varierer avhengig av hvor nært naboene bor, noe som fører til en skjev behandling av utelivsaktører i byen.

Kolleger på Pokalen som Stein, Ole-Jonny og Lotte mener reglene er for rigide under en slik historisk begivenhet som VM, spesielt nå som Norge ikke har deltatt på 28 år. De mener det bør være rom for unntak, og at litt ekstra støy bør aksepteres som en del av byens karakter. Kommunen, representert av etatsdirektør Anders Aurmo i Næringsetaten, understreker at de må forvalte lover og regler slik de er, og at likebehandling og forutsigbarhet er viktig.

De peker på at forskriften alltid har åpnet for at utesteder kan ha døgnåpent innendørs, men at tidsbegrensninger for utendørs visning er nødvendige for å ta hensyn til naboer. Dermed må gjester som vil følge de sene kampene på Grünerløkka være innendørs når klokken nærmer seg midnatt, noe som skaper en delte meninger om balansen mellom byens uteliv og naboers rett til ro.

Slik sett blir Fotball-VM 2022 en prøve på Oslo kommunes evne til å tilrettelegge for both festivalstemning og ordningens regler i tettbebyggede områder





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball-VM Oslo Uteliv Skjenkeforskrift Naboer Nattero Grünerløkka Nieu Pokalen Næringsetaten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Natt til torsdag spiller Norge mot Irak i fotball-VMKampen vil trolig være ferdig i 02-tiden, og da skal mange tusen fotballfans hjem etter å ha sett kampen hos venner og på pub. Men det blir ikke bare enkelt å komme seg hjem, i alle fall ikke om du bor utenfor sentrum. Kollektivtilbudet utenfor bykjernen vil være det samme som det vanligvis er på nattetid, nærmest i dvale, og mange vil måtte finne andre måter å komme seg hjem på.

Read more »

Norges åpningskamp mot Irak i VM i fotballLandslagssjef Ståle Solbakken har valgt å starte med samme ellever som i generalprøven mot Marokko, med spissduoen Sørloth og Haaland. Kaptein Martin Ødegaard lover en engasjert og konsentrert prestasjon, mens eksperten Jesper Mathisen tror Antonio Nusa kan bli en stjerne. Norge møter et godt organisert og kontringssterkt Iraq i kampen.

Read more »

Frykt for økt vold i hjemmet under fotball-VMEksperter og myndigheter uttrykker bekymring for at økt alkoholforbruk forbundet med fotball-VM kan føre til mer vold og overgrep i nære relasjoner. Vold- og overgrepslinjen Barnevernets Alarmtelefon og Kirkens SOS ber folk være ekstra forsiktige og ta kontakt hvis det er behov for hjelp. Politiet har hø prioritet på saker om vold i hjemmet og oppfordrer til melding.

Read more »

Vannpausen under fotball-VM debutterer med Coldplay-avsløring og Bon JoviUnder Norges første VM-kamp mot Irak ble den tre minutter lange vannpausen innført for å beskytte spillerne mot varmen. Pausen ble sponset av en drikkegigant og skjerm viste reklame, noe som vakte blandede følelser blant norske supportere. Bernt Hulsker kritisert vannpausen og uttalte seg om den amerikanske stilen, mens Sander Berge avslo aldri å synge med på sangene. Seier 4-1 ble sikret rett etter pausen.

Read more »