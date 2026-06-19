Strengere regler mot toppløshet for menn i Frankrike

I flere franske turistbyer kan det nå bli dyrt å gå rundt med bar overkropp. Mens menn får advarsel eller bøter, risikerer kvinner mye høyere straffer for samme handling i offentligheten.

Franske myndigheter har innført nye regler som gjør det ulovlig for menn å vise seg med bar overkropp i visse del av landet, unntatt på stranden.

Disse reglene trådte i kraft 15. juni og gjelder i turistområder som Deauville, Narbonne og La Grande-Motte. I Nice, et populært reisemål for nordmenn, har lignende restriksjoner vært på plass siden 1999. Bøtten for overtredelse kan bli opptil 1.600 norske kroner. Mens bøttene往往是 administrasjonsmessige, kan også politiet ilegge foreløpige botmer.

Ifølge varaordfører Anthony Borré i Nice, vil de fleste turister som etterfølger en advarsel og tar på seg skjorte igjen, slippe unna med bare en påminnelse. Ordfører Yannick Moreau i Les Sables-d'Olonne har også tatt et sterkt oppgjør med toppløshet blant menn, som han kaller uanstendig og en tendens som øker.

Han har beordret kommunale politibetjenter til å håndheve forbudet mot å gå rundt uten skjorte eller i badedrakt i byens smug og gater, både av respekt for andre og av hygienehensyn. Etikk-ekspert Laura Windsor støtter dette synet og mener at det er ekkelt å se halvnakne menn som sveder i offentlige områder.

For kvinner er forskjellen stor: å vise seg toppløs i offentlighet kan anses for "seksuell ekshibisjonisme" og straffes med bot opptil 165.000 norske kroner og mulig fengsel, selv om toppløshet på stranden er akseptert. Statistikk viser en klar nedgang i antallet kvinner som velger å gå toppløse på stranden, fra 43 prosent i 1984 til 19 prosent i 2019





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Frankrike Toppløshet Bøter Turister Nice Les Sables-D'olonne Kvinner Straff Sommer

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