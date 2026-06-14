Det er strid mellom statsminister Péter Magyar og president Tamás Sulyok. Førstnevnte krever at sistnevnte går av. Det vil ikke sistnevnte gjøre.

Ungarn s president Tamás Sulyok er under hardt press om å gå av, men kjemper nå en innbitt kamp mot landets nye statsminister Péter Magyar . Det er strid mellom statsminister Péter Magyar og president Tamás Sulyok .

Førstnevnte krever at sistnevnte går av. Det vil ikke sistnevnte gjøre. Nick Sitter, Ungarn-ekspert og professor ved Institutt for rettsvitenskap ved BI, sier at han tror president Sulyok får ham fjernet på en eller annen måte. Han har gjort det til et veldig klart mål, og det blir et tegn på oppgjøret med Orbán-regimet





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