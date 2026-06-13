Strid om havvindsubsidier: Equinor og Utsira Nord i fokus

Politisk strid om 35 milliarders statsstøtte til havvindprosjektet Utsira Nord. Fremskrittspartiet krever at Equinor trekker seg, mens regjeringen advarer om tap av arbeidsplasser og industri.

I en intens debatt om statlig støtte til havvindprosjekter har Fremskrittspartiets representant Kristoffer Sivertsen uttrykt sterk kritikk mot regjeringens planer om å bevilge 35 milliarder kroner i subsidier til prosjektet Utsira Nord .

Ifølge Sivertsen risikerer skattebetalerne å tape to ganger dersom Equinor, som staten eier en majoritetsandel i, fortsetter med prosjektet. Først gjennom subsidiene, og deretter gjennom tap i statens eierskap dersom prosjektet ikke blir lønnsomt. Han peker på at det er positivt dersom Equinor trekker seg fra konkurransen, ettersom det reduserer risikovurderingen for det statlig eide selskapet.

Equinor er ett av to selskaper som i desember 2022 fikk konsesjon til drift av flytende havvind i Utsira Nord, og har dermed mulighet til å konkurrere om den betydelige støttepakken. Denne uken vedtok Stortinget imidlertid, med støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og KrF, å ta en ny runde for å kvalitetssikre statsstøtten.

Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet kritiserte hardt denne beslutningen og hevdet at dersom havvindsatsingen stopper, vil Høyre og FrP bære ansvaret for at Norge tape strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser. Equinors pressesjef Magnus Frantzen Eidsvold varslet at selskapet må vurdere konsekvensene av vedtaket, og pekte på at usikkerhet knyttet til rammevilkårene vanskeliggør prosjektet.

Sivertsen understreket at det er alvorlig at regjeringen gamble med så store summer, og at i tillegg til tap av subsidier, kan utbytter fra Equinor som kunne gått til offentlige tjenester som sykehus og skoler, gå tapt på grunn av et lønnsomhetsproblem. Han hevdet at tidspunktet er riktig for å stoppe subsidiene før det er inngått forpliktelser i Utsira Nord-prosjektet.

Sivertsen pekte også på at havvindprosjekter over hele Europa kollapser på grunn av lønnsomhetsutfordringer, og at det derfor er bedre å trekke seg nå. Statkraft, som er 100 statlig eid, har allerede trukket seg fra konkurransen om Utsira Nord for å prioritere teknologier som er lønnsomme på kort sikt. Sivertsen ønsker samme beslutning for Equinor





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